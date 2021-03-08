Прокурор в Ростовской области арестован по делу о взятке

08 марта 2021, 17:41

Суд на два месяца арестовал исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, подозреваемого в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта следователи сообщили, что зампрокурора Таганрога, сейчас исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, задержан по делу о взятке. По версии следствия, он получил через посредника взятку в размере 100 тысяч рублей, пообещав помочь предпринимателю избежать ответственности после проверки, которую проводила городская прокуратура.

Исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района, против которого возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 100 тысяч рублей, арестован, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"В отношении сотрудника прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - цитирует источник ТАСС.