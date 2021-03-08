Депутат Владимир Юров, стопкадр видео канала "депутат КПРФ", https://www.youtube.com/watch?v=ChmoumJtLA0

08 марта 2021, 03:30

Азовский депутат избит в Ростове-на-Дону

Депутат городской думы Азова от КПРФ Владимир Юров сообщил, что неизвестные напали на него и избили в Ростове-на-Дону. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.

Владимир Юров сообщил, что нападение на него произошло в ночь на 7 марта, когда он выезжал из Ростова-на-Дону в Мясниковский район.

По словам депутата, его машину подрезал белый внедорожник Mercedes, из которого вышли несколько человек. Они направились к машине депутата, пишет 7 марта 161.ru.

"У меня дверь не была заблокирована - я растерялся. Дверь открыли, и один сразу же меня в нос ударил и сломал его. Потом они пытались меня вытащить, но я бы пристегнутый. Дал по газам и уехал", - рассказал Юров изданию.

Депутат обратился к сотрудникам поста ГИБДД, однако там ему сказали, что происшествие произошло не на их территории и Юрову придется обращаться в Чалтырь. После того, как местные полицейские приняли заявление, депутата направили в чалтырскую больницу, но вправить нос ему оказалось некому. В результате Юрову пришлось ехать в ростовскую центральную городскую больницу.

Юров считает, что инцидент не был попыткой ограбления. "Четыре или пять человек на Mercedes, чего бы им меня грабить? Точно не ограбление. Может быть, пытались подать какой-то знак", - предположил депутат.

Юров считает, что нападение связано с его политической деятельностью. "Похоже, власть не может меня устранить законным способом, и прибегает к методам 90-х. Хорошо, хоть не убили", - заявил он на видео, обнародованном на сайте 1rnd.ru.

Примечание:

"Банкир обвинен в инсценировке ограбления банка в Анапе", "Житель Ростовской области заподозрен в оправдании терроризма", "Фигурант дела об ограблении почты в Ростовской области осужден на 24 года".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 марта 2021, 04:25

08 марта 2021, 02:34

08 марта 2021, 01:46

08 марта 2021, 00:49

07 марта 2021, 23:53

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи