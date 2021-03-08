Азовский депутат избит в Ростове-на-Дону

08 марта 2021, 03:30

Депутат городской думы Азова от КПРФ Владимир Юров сообщил, что неизвестные напали на него и избили в Ростове-на-Дону. Инцидент он связал со своей политической деятельностью.

Владимир Юров сообщил, что нападение на него произошло в ночь на 7 марта, когда он выезжал из Ростова-на-Дону в Мясниковский район.

По словам депутата, его машину подрезал белый внедорожник Mercedes, из которого вышли несколько человек. Они направились к машине депутата, пишет 7 марта 161.ru.

"У меня дверь не была заблокирована - я растерялся. Дверь открыли, и один сразу же меня в нос ударил и сломал его. Потом они пытались меня вытащить, но я бы пристегнутый. Дал по газам и уехал", - рассказал Юров изданию.

Депутат обратился к сотрудникам поста ГИБДД, однако там ему сказали, что происшествие произошло не на их территории и Юрову придется обращаться в Чалтырь. После того, как местные полицейские приняли заявление, депутата направили в чалтырскую больницу, но вправить нос ему оказалось некому. В результате Юрову пришлось ехать в ростовскую центральную городскую больницу.

Юров считает, что инцидент не был попыткой ограбления. "Четыре или пять человек на Mercedes, чего бы им меня грабить? Точно не ограбление. Может быть, пытались подать какой-то знак", - предположил депутат.

Юров считает, что нападение связано с его политической деятельностью. "Похоже, власть не может меня устранить законным способом, и прибегает к методам 90-х. Хорошо, хоть не убили", - заявил он на видео, обнародованном на сайте 1rnd.ru.