Волгоградские активисты потребовали освободить Навального

07 марта 2021, 19:26

Участники одиночных пикетов в Волгограде поддержали требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального. Прохожие дистанцировались от поддержки оппозиционера, но одобрили активность пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", группа волгоградских активистов регулярно проводит на Аллее Героев одиночные пикеты, на которых они критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 14 февраля Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко провели три одиночных пикета в с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального и других политзаключенных. В тот день полицейские сочли один из пикетов групповым из-за того, что прохожий помог активистке собрать разлетевшиеся на ветру плакаты.

Активисты провели сегодня восемь одиночных пикетов в центре Волгограда. У них были плакаты с надписями "Навальный уже здесь. Путин, уходи сам", "Я поддерживаю ЕСПЧ: немедленно освободить Алексея Навального (правило 39)", "Революцию делает власть" и другими, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

16 февраля ЕСПЧ потребовал от России освободить Алексея Навального, посчитав, что жизнь оппозиционера в опасности. Суд сослался на 39-е правило своего регламента, которое позволяет судьям до рассмотрения жалобы принимать экстренные обеспечительные меры для защиты заявителя. В частности, судьи нередко запрещают государствам депортировать или экстрадировать заявителей, если существует реальная угроза их жизни или здоровью. Россия в 1996 году вступила в Совет Европы, а два года спустя ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и, таким образом, обязана соблюдать это правило, сообщила 18 февраля "Медуза".

Вопреки требованию ЕСПЧ власть не намерена освободить Навального, выразила свое опасение корреспонденту "Кавказского узла" активистка Тамара Гродникова. "Считаю, что заключение Навального в тюрьму на 2,5 года крайне жестокое, оно противоречит представлениям о законе и праве. Столь же неадекватным является и содержание в местах лишения свободы Марка Гальперина. [...] Оба дела политически мотивированны, но не единичны. Это говорит о том, что власть всячески подавляет политическую конкуренцию", - сказала она.

Активист Марк Гальперин в 2018 году был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к двум годам лишения свободы условно. В декабре 2019 года суд заменил ему условный срок на лишение свободы в колонии-поселении.

Гродникова отметила, что также выступает за свободу политических акций. "Желание людей выразить свою политическую волю достигло предела. И основания для этого есть – в стране растет количество политзаключенных. Государство препятствует волеизъявлению народа", - заявила она.

Активистка Наталья Дорожнова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что вышла на пикет "за освобождение Навального и всех политзаключенных, и против запрета на митинги". "По Конституции разрешены митинги, но Путин закручивает гайки. Мы должны бороться", - пояснила она.

Третья пикетчица, Галина Тихенко, считает, что "Навального нужно освободить, потому что он ни в чем не виноват". По ее мнению, Навальному "мстят" за то, что он "борется с ворами во власти".

Активист Владимир Тельпук стоял с плакатами с критикой в адрес Владимира Путина. Пикетчик отметил, что во время пикетирования 6 марта написал заявление в отдел полиции, предположив, что полицейский необоснованно требовал у него показать документы. "Сегодня полицейские обходили меня стороной", - отметил Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня впервые к пикетчикам "не подошел ни один полицейский", подтвердил активист Владимир Васильченко, добавив, что поддерживает решение ЕСПЧ об освобождении Навального.

Прохожие дистанцировались от поддержки Навального

Сотрудники полиции к пикетчикам не подходили, они наблюдали за ними издалека. При этом прохожие по-разному отнеслись к пикетам. В частности, девушка из молодой пары заинтересовалась плакатами и хотела подойти ближе, но ее спутник убедил ее быстрее пройти мимо, сказав "Нечего себе приключения искать".

Несколько школьников, проходя мимо, скандировали: "Навальный – агент западных спецслужб" и кричали: "Навального завербовали спецслужбы, не надо его защищать". Женщина средних лет, представившаяся Ольгой Матвеевной, согласилась со школьниками. "Он агент, что его защищать?" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Молодой мужчина, представившийся Игорем, сказал, что не является сторонником Навального, но одобряет действия пикетчиков. "Мне все равно, кто здесь протестует, хоть Папа Римский. Главное, чтобы люди выражали свое мнение, и было бы хоть какое-то гражданское общество. Эти люди показывают, что мы еще живы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Безработный Станислав сказал корреспонденту "Кавказского узла", что наблюдает за ситуацией с Навальным: "Его сторонником я себя не считаю, но то, что с ним случилось, нужно расследовать. А посадили его, наверно, чтобы у власти под ногами не мешался".

Напомним, 17 января Алексей Навальный был задержан после возвращения в Москву из Берлина, где он лечился от отравления, а 2 февраля приговорен к заключению в колонии. Правозащитный центр "Мемориал"* признал его политзаключенным. 23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли массовые акции людей, недовольных политикой властей. Галина Тихенко, Наталья Дорожнова и Владимир Тельпук оказались в числе задержанных в Волгограде 31 января, каждый из них был оштрафован на 10 тысяч рублей.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.