06 марта 2021, 22:32
Мэр Местии заподозрен в угрозах в адрес журналиста
Журналистка телеканала "Мтавари архи" заявила, что при подготовке сюжета об объявленном мэрией Местии тендере подверглась угрозам. Полиция возбудило уголовное дело.
По данным телеканала, журналистка Эмма Гогохия заинтересовалась проведением тендера в Местии и решила снять сюжет об этом. Во время телефонного разговора с мэром Местии Капитоном Жоржолиани журналистка подверглась оскорблениям и услышала угрозы в свой адрес, в том числе совет уехать из страны. На следующий день после разговора у автомобиля Гогохии были разрезаны покрышки.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Угрозы" и "Повреждение чужой вещи", передал сегодня "Sputnik Грузия".
Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля полиция задержала подозреваемых в избиении ведущего телеканала "Формула" Вахо Санаи и его родственницы в Тбилиси. Журналист считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Все трое подозреваемых в нападении были заключены под арест. А 15 февраля полицейские задержали в Чиатуре двух мужчин, подозреваемых в нападении на журналиста и оператора телеканала во время подготовки репортажа из села Шукрути.