Мэр Местии заподозрен в угрозах в адрес журналиста

06 марта 2021, 22:32

Журналистка телеканала "Мтавари архи" заявила, что при подготовке сюжета об объявленном мэрией Местии тендере подверглась угрозам. Полиция возбудило уголовное дело.

По данным телеканала, журналистка Эмма Гогохия заинтересовалась проведением тендера в Местии и решила снять сюжет об этом. Во время телефонного разговора с мэром Местии Капитоном Жоржолиани журналистка подверглась оскорблениям и услышала угрозы в свой адрес, в том числе совет уехать из страны. На следующий день после разговора у автомобиля Гогохии были разрезаны покрышки.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Угрозы" и "Повреждение чужой вещи", передал сегодня "Sputnik Грузия".

Как сообщал "Кавказский узел", 25 февраля полиция задержала подозреваемых в избиении ведущего телеканала "Формула" Вахо Санаи и его родственницы в Тбилиси. Журналист считает, что нападение связано с его профессиональной деятельностью. Все трое подозреваемых в нападении были заключены под арест. А 15 февраля полицейские задержали в Чиатуре двух мужчин, подозреваемых в нападении на журналиста и оператора телеканала во время подготовки репортажа из села Шукрути.