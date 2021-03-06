Участники акции в Ереване завершили шествие

06 марта 2021, 19:43

Противники Никола Пашиняна завершили шествие по Еревану, часть из них планирует ночевать в палаточном лагере.

Как сообщал "Кавказский узел", ветераны боевых действий в Нагорном Карабахе вышли сегодня на акцию в поддержку Генштаба Армении и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Они объединились с протестующими оппозиционерами. Участники акции протеста двинулись маршем от здания Минобороны Армении к центру Еревана на площадь.

Шествие противников премьер-министра Никола Пашиняна по Еревану закончилось. Активисты прошли большой круг в 10 километров по центру города, мимо резиденции Пашиняна и здания МИДа, и пришли на проспект Баграмяна. Там остались несколько сотен человек, часть из них планирует ночевать в палаточном лагере, пишет РИА "Новости".

Между военным руководством Армении и властями возник конфликт после того, как Генштаб Армении призвал уйти в отставку Никола Пашиняна и был уволен начальник Генштаба Оник Гаспарян. Ранее Пашинян высказался о качествах "Искандеров", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", — приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".