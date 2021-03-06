Женщина в защитной маске. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

06 марта 2021, 00:21

Режим самоизоляции для пожилых продлен в Карачаево-Черкесии

Жители Карачаево-Черкесии старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса останутся в самоизоляции еще на две недели, распорядился глава республики Рашид Темрезов.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля в Карачаево-Черкесии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации уменьшили на 220 число мест, ранее выделенных для лечения больных COVID-19. 15 февраля оперштаб Карачаево-Черкесии рекомендовал руководителям вузов возобновить очное обучение,  разрешил проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Отменять масочный режим в республике не планируется, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим самоизоляции для жителей Карачаево-Черкесии в возрасте 65 и старше лет продлен до 19 марта, сообщила пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов 5 марта внес соответствующие поправки в свой указ «О введении режима повышенной готовности» "в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", говорится в сообщении на сайте главы и правительства  Карачаево-Черкесии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Северная Осетия сравнялась с Дагестаном по приросту смертей от COVID-19", "Власти Карачаево-Черкесии запретили новогодние утренники и корпоративы", "Медиазона" назвала чеченскую статистику по COVID-19 одной из самых непрозрачных в России".

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