Режим самоизоляции для пожилых продлен в Карачаево-Черкесии

06 марта 2021, 00:21

Жители Карачаево-Черкесии старше 65 лет в связи с пандемией коронавируса останутся в самоизоляции еще на две недели, распорядился глава республики Рашид Темрезов.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля в Карачаево-Черкесии в связи с улучшением эпидемиологической ситуации уменьшили на 220 число мест, ранее выделенных для лечения больных COVID-19. 15 февраля оперштаб Карачаево-Черкесии рекомендовал руководителям вузов возобновить очное обучение, разрешил проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Отменять масочный режим в республике не планируется, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. С информацией о динамике распространения вируса можно ознакомиться в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим самоизоляции для жителей Карачаево-Черкесии в возрасте 65 и старше лет продлен до 19 марта, сообщила пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов 5 марта внес соответствующие поправки в свой указ «О введении режима повышенной готовности» "в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", говорится в сообщении на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии.