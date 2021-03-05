МВД уточнило число жертв взрыва в Ингушетии

05 марта 2021, 03:30

При взрыве на поле в селе Плиево смертельные травмы получил житель Сунжи Юсуп Оздоев, сообщило МВД по Ингушетии. Ранее сообщалось об одном раненом и одном погибшем.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта один человек погиб, второй был доставлен в больницу после взрыва в Плиево. Группа искателей металла подорвалась на взрывном устройстве, сообщили источники.

Житель Ингушетии погиб при взрыве неустановленного устройства на окраине села Плиево, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы регионального МВД.

"В дежурную часть МВД поступило сообщение о том, что в поле, расположенном в 100 метрах от автодороги Ачалуки - Плиево... произошел взрыв неустановленного устройства", - привел 4 марта сообщение пресс-службы МВД по Ингушетии "Интерфакс-Юг".

В результате взрыва травмы получил житель Сунжи Оздоев Юсуп Исаевич, 1987 года рождения, по дороге в Сунженскую районную больницу он скончался, говорится в сообщении ведомства. Погибший предположительно искал там металлолом с помощью металлоискателя, сообщила полиция.

Информацию о ранении еще одного человека пресс-служба ведомства не подтвердила.

На сайте МВД по Ингушетии информации о личности погибшего, по состоянию на 02.50 мск 5 марта, нет.