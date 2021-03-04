Малика Джикаева. Скриншот https://www.instagram.com/malika.djikaeva.of/

04 марта 2021, 18:47

Апелляционный суд отказался изменить приговор Джикаевой

Верховный суд Чечни 3 марта оставил в силе приговор Instagram-блогеру из Северной Осетии Малике Джикаевой по делу о хранении наркотиков, сообщила сегодня ее адвокат. Джикаева настаивает, что наркотики ей подбросили силовики.

Как писал "Кавказский узел", Малика Джикаева была задержана в Грозном 9 марта 2020 года по подозрению в хранении наркотиков, а 11 декабря 2020 года суд в Грозном приговорил ее к трем годам колонии общего режима. Джикаева не признала вину и обжаловала приговор в Верховном суде Чечни. Джикаева из-за ареста не может регулярно проходить курс лечения в больнице, это приводит к приступам аутоагрессии, сообщила ее адвокат Инара Бедоева. Осужденная написала заявление с просьбой заменить срок в колонии на СИЗО, боясь неизвестности, предположил правозащитник Магомед Аламов.

Две экспертизы подтвердили, что Малика не употребляла наркотиков, рассказал адвокат Джикаевой. Родственники девушки уверены, что запрещенные вещества ей были подброшены, чтобы наказать ее за эпатажные ролики в Instagram. Кто такая Малика Джикаева, и какие ее ролики вызывали особенное возбуждение публики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне".

Верховный суд Чечни на заседании 3 марта оставил без изменения приговор Малике Джикаевой, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Инара Бедоева.

Адвокат указала суду, что при задержании Дикаевой было допущено много нарушений. "Два часа после того, как ее доставили в отделение полиции, Джикаеву не досматривали, свою сумку моя подзащитная оставляла без присмотра, когда ее в течение двух часов водили из одного кабинета в другой. Об этих и других нарушениях я сказала на заседании Верховного суда, но это не было принято во внимание. Заседание длилось не больше 20 минут. Приговор был оставлен в силе, он будет обжалован в Пятом кассационном суде в Пятигорске", - сообщила Инара Бедоева.

Заседание суда проходило в режиме видеоконференцсвязи. Малика плакала, рассказала присутствовавшая на суде мать осужденной Анжела Кудзиева. Обращаясь к членам судейской коллегии, подсудимая заявила, что пакет с наркосодержащим веществом ей подбросили. "Я вас очень прошу, отпустите меня, ведь вы мне жизнь ломаете", - привела Кудзиева слова дочери. Когда было озвучено решение Верхового суда, с Джикаевой случилась истерика, рассказала ее мать.

"Судебный акт оставлен без изменения", - сообщается об итогах заседания по делу Джикаевой в картотеке на сайте Верховного суда Чечни.

В декабре 2020 года мать Малики Джикаевой на личной странице в Instagram разместила видео, в котором попросила Рамзана Кадырова "смилостивиться" и помочь в освобождении дочери из-под ареста в Чечне. Прямого ответа от главы Чечни на видеообращение не было, но родственникам дали понять, что помогать Джикаевой Кадыров не собирается, рассказала 6 января мать осужденной.

"Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Малике Джикаевой. Новости о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Пропаганда Кадырова повлияла на радикализацию чеченской молодежи в Европе", "Число задержанных по делу об убийстве французского учителя выросло до 15", "Источники озвучили подробности дела об убийстве учителя во Франции".

Автор: Амина Закаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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