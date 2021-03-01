Пашинян взял обратно слова о неэффективности "Искандеров"

01 марта 2021, 15:27

Никол Пашинян после утверждений о неэффективности российских ракетных систем пояснил Владимиру Путину, что был неправильно информирован, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении. Кремль выразил удовлетворение объяснениями Пашиняна.

"Кавказский узел" писал, что 23 февраля Никол Пашинян назвал небоеспособными приобретенные у России "Искандеры". По мнению опрошенных "Кавказским узлом" военных экспертов, это необоснованная претензия к России, а назвать "Искандеры" устаревшим вооружением мог только недостаточно сведущий человек. Лидер оппозиции Вазген Манукян заявил, что слова Пашиняна угрожают армяно-российским отношениям. Заявления Пашиняна не могли не вызвать негативной реакции в России, но были направлены против прежних властей Армении, предположил политобозреватель Акоп Бадалян.

Никол Пашинян озвучил свои претензии к российским ракетным комплексам в форме вопросов. "Почему "Искандер" не взорвался или взорвался на 10%? Может, это оружие 80-х?" – перевел корреспондент "Кавказского узла" слова премьера. Первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян, назвавший заявления премьера "несерьезными", был уволен в тот же день, 24 февраля. 25 февраля Пашинян объявил и об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Никол Пашинян был введен в заблуждение относительно эффективности применения "Искандеров", заявила пресс-секретарь главы кабмина Армении Мане Геворкян. "В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России в числе прочих вопросов обсуждалось и заявление премьера о применении со стороны Армении систем "Искандер". Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили", - сказала Геворкян.

По ее словам, критика "Искандеров" премьером Армении не имеет никакого отношения к армяно-российскому военно-техническому сотрудничеству. "Не вызывает сомнения также и то, что российское оружие - одно из лучших в мире", - процитировало сегодня Геворкян "Арменпресс".

Разговор Пашиняна с Путиным прокомментировал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена", - привело слова Пескова РИА "Новости".

В апреле 2018 года, перед приходом к власти, Никол Пашинян, который возглавлял тогда армянскую оппозицию, делал заявления, в том числе об отношениях с Россией, которые противоречили его прежним декларациям, отмечается в справке "Кавказского узла" "Армения между "братской" Россией и Западом — противоречивые цитаты Пашиняна".