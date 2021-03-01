Жители хутора Тимашевка пытаются вытолкнуть машину скорой помощи с бездорожья. Скриншот публикации в Instagram-паблике "Типичный Краснодар" https://www.instagram.com/p/CL117lSi9Rq/

01 марта 2021, 06:37

Инцидент со скорой помощью привлек внимание к состоянию сельских дорог на Кубани

Скорая помощь не смогла проехать по бездорожью на вызов к жителю хутора Тимашевка. Машину пришлось вытаскивать с помощью трактора. Пользователи Instagram посетовали на плачевное состояние сельских дорог в Краснодарском крае.

В кубанском хуторе Тимашевка скорая помощь застряла на бездорожье. Вытаскивать из грязи ее пришлось при помощи трактора. "Говорят, из-за этого медикам пришлось полтора километра идти пешком к больному", - говорится в описании видео, опубликованного 28 февраля в Instagram-паблике "Типичный Краснодар".

По данным на 06.30 мск сегодня, 1 марта, ролик набрал 66 комментариев и 25 645 просмотров. На видео группа мужчин пытается вытолкать скорую помощь с бездорожья, однако им это не удается. На помощь приходит трактор.

"Это прорыв", - иронизирует dima_cars_krd.

"Зачем вам машины, если у вас нету дорог!?" - шутит country_boy_krd.

"Краснодар и дороги - антонимы", - отметил barknig_krd.

"Хорошо, если больной дожил и дождался помощи. Пора возвращать телеги и сани", - считает vkusnoesh_doma_krd.

Скриншот комментария к видеоролику о застрявшей на сельской дороге на Кубани скорой помощи. https://www.instagram.com/p/CL117lSi9Rq/"Этот дорожный ужас закончится в крае или пора запрягать лошадей?" - интересуется alime_anna.

Скорая и так едет не быстро, а тут еще дополнительные препятствия. Куда администрация смотрит?" - спрашивает merzaavec.

Хутор Тимашевка находится в Кугоейском сельском поселении Крыловского района Кубани. Население, по данным переписи 2010 года, составляет 95 человек.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", хутор находится почти в восьми километрах от райцентра - станицы Кугоейской.

Примечание:

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