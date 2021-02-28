Массовая драка на турнире по дзюдо в Каспийске. Кадр видео Telegram-канала "База" https://t.me/bazabazon/6212

28 февраля 2021, 13:03

Турнир по дзюдо отменен из-за массовой драки в Каспийске

Организаторы отменили проведение первенства СКФО по дзюдо в Дагестане после массовой драки между болельщиками. К проверке инцидента подключилась Федерация дзюдо России.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля во время схватки дагестанского и осетинского дзюдоистов на первенстве СКФО среди юниоров в Каспийске произошла массовая драка между болельщиками с участием минимум одного из спортсменов. Дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана начала проверку по факту драки.

После массовой драки на первенстве СКФО по дзюдо в Каспийске "организаторами было принято решение об отмене состязаний", привел сегодня сообщение сотрудника пресс-службы МВД по Дагестану "Интерфакс-Юг". По данным полиции, драку на спортивном мероприятии начали спортсмены, а затем к ней подключились болельщики.

Турнир был остановлен и отменен. Возможно, будет снята заявка и на проведение чемпионата России по дзюдо в Дагестане, сообщается со ссылкой на главу дисциплинарной комиссии Федерации дзюдо Дагестана Хабиба Магомедова на сайте телеканала "Вести".

"На соревновании говорили о том, что можно было бы чемпионат России по дзюдо в Дагестане провести, теперь вряд ли так решат", – привело слова Магомедова РИА "Новости".

Обстоятельства инцидента также изучает Федерация дзюдо России, сообщила пресс-атташе федерации Мария Тихонравова. "Спорт не допускает насилия. Федерация уже проводит проверку и устанавливает виновных. В ближайшее время пройдет дисциплинарная комиссия", - процитировало ее ТАСС.

Информации о проверке на сайте Федерации дзюдо России и  МВД по Дагестану по данным на 13.00 мск сегодня нет.

Примечание:

"Протестные настроения жителей Тарки вынудили чиновников вмешаться в местный конфликт", "Пользователи соцсети осудили дагестанского бойца за драку на свадьбе", "Дело последнего участника перестрелки на рынке Кизляра дошло до суда".

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