Двое полицейских погибли при аварии в Дагестане

28 февраля 2021, 11:17

Один полицейский госпитализирован с травмами, двое скончались в результате аварии в Буйнакском районе. В больницу доставлен и водитель водовоза, с которым столкнулась полицейская машина.

Авария произошла сегодня утром в Буйнакском районе. Около 7.00 мск на дороге Атланаул - Буйнакск столкнулись служебный УАЗ с полицейскими и водовоз. "Погибли двое полицейских, еще один сотрудник госпитализирован", - сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану ТАСС.

В больницу с травмами также доставлен водитель водовоза, который столкнулся с машиной полицейских, пишет РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года инспектор ДПС ГИБДД по Дагестану на автомобиле сбил женщину с двумя детьми в Докузпаринском районе. Один ребенок погиб, сообщили следователи.