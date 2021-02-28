28 февраля 2021, 11:17
Двое полицейских погибли при аварии в Дагестане
Один полицейский госпитализирован с травмами, двое скончались в результате аварии в Буйнакском районе. В больницу доставлен и водитель водовоза, с которым столкнулась полицейская машина.
Авария произошла сегодня утром в Буйнакском районе. Около 7.00 мск на дороге Атланаул - Буйнакск столкнулись служебный УАЗ с полицейскими и водовоз. "Погибли двое полицейских, еще один сотрудник госпитализирован", - сообщил со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану ТАСС.
В больницу с травмами также доставлен водитель водовоза, который столкнулся с машиной полицейских, пишет РИА "Новости".
"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года инспектор ДПС ГИБДД по Дагестану на автомобиле сбил женщину с двумя детьми в Докузпаринском районе. Один ребенок погиб, сообщили следователи.
"Кубанский полицейский арестован по делу о гибели школьницы в ДТП", "Два человека стали жертвами ДТП с участием полицейских в Батайске", "Три человека госпитализированы в Ингушетии после ДТП с патрульным автомобилем".
28 февраля 2021, 13:55
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