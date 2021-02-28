Скриншот сообщения в kbr.nalchik в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLziQXAFVdo/

28 февраля 2021, 09:44

Пользователи соцсети потребовали наказать чиновников за плохие дороги в Кабардино-Балкарии

Прокуратура отчиталась о наказании чиновника в Лескенском районе за разбитую автодорогу в селе. Дороги разрушены во многих других населенных пунктах Кабардино-Балкарии, следует наказать ответственных за их состояние, указали пользователи соцсети Instagram. 

Прокуратура установила, что автомобильная дорога в селе Анзорей "имеет многочисленные дефекты, которые превышают допустимые нормы". Кроме того, выявлена неисправность уличного освещения и отсутствие дорожного знака, сообщило надзорное ведомство.

Сотрудники прокуратуры потребовали от главы села устранить нарушения, в результате "одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности", сообщила 27 февраля прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Сообщение о проверке прокуратуры и наказании чиновника было также опубликовано в группе kbr.nalchik в Instagram, насчитывающей 296 тысяч подписчиков. По данным на 9.20 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 436 отметок "нравится" и 47 комментариев.

Пользователи соцсети возмутились, что ведомство обратило внимание лишь на ситуацию в Анзорее, тогда как дороги находятся в плохом состоянии  и в других населенных пунктах республики.

"Ясно. Только в Анзорее плохие дороги. А во всей Кабардино-Балкарии шикарные оказались", - иронично заметил rustam366.07.

Авторы комментариев попросили прокуратуру наказать ответственных за состояние дорог чиновников в республике.

"В Нальчике везде плохие дороги, почему не наказывают?" - возмутился пользователь sovsem_bez_nika

"Накажите весь Чегемский район", - попросила vvv_davina.

Скриншот сообщения пользователя в kbr.nalchik в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLziQXAFVdo/

"И весь Майский, Прохладненский (районы)", - указал ck_okrug_07_rus_40_rus.

"В Баксане когда накажут за ужасную дорогу в микрорайоне "Хутор ", где ездит маршрутка по улице Фрунзе?" - поинтересовалась roeshokueva. 

"А что только в селе? Вы город возьмите, я сколько писала о Лазо, между Мальбахова и Идарова... можно продолжить: Кабардинская, Щорса, Ногмова от Шогенцукова к Нахушева, Тырнаузкая", - написала mila200657.

Скриншот сообщения пользователя в kbr.nalchik в Instagram. https://www.instagram.com/p/CLziQXAFVdo/

"Всех надо наказывать", - подытожил пользователь mazda00707.

"Кавказский узел" ранее писал, что 24 февраля житель Нальчика пожаловался на состояние дороги в городе. По его словам, в результате водители не смогли довезти детей до городской школы. Пользователи Instagram заявили, что из-за грязи к этой и другим нальчикским школам сложно даже пройти пешком.

Примечание:

"Предприниматель судится с мэрией Нальчика за право распоряжения частной землей", "Обещание Меликова решить проблему с мусором вызвало скепсис у пользователей соцсети", "Пользователей Instagram встревожило видео с мертвыми птицами и дельфинами в Анапе".

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