Президент Армении отказался утвердить отставку начальника Генштаба

27 февраля 2021, 17:28

Армен Саркисян назвал противоречащим Конституции указ об отставке начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна, поданный ему на подпись премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Кавказский узел" сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 февраля уволил замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна, назвавшего "несерьезными" слова премьера о небоеспособности закупленных у России ракетных комплексов. 25 февраля, когда Генштаб поддержал требование оппозиции об отставке Пашиняна, премьер-министр объявил и об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент Армении Армен Саркисян не стал сразу утверждать это предложение Пашиняна. Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Военные могут вмешаться во внутриполитическую ситуацию, если президент Армении утвердит отставку начальника Генштаба или в случае силового подавления протестов, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Требование Генштаба об отставке Пашиняна уменьшило его шансы сохранить власть, указал политолог Степан Даниелян.

Президент Армении Армен Саркисян вернул Пашиняну решение об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна, сообщила пресс-служба президента. В своих возражениях президент указал, что юристы и другие эксперты, изучившие проект указа, сочли его противоречащим Конституции.

"В очередной раз подтверждаем, что президент не встает на сторону какой-либо политической силы. Решение он принял, руководствуясь исключительно государственными и общенациональными интересами. Бесспорно, Вооруженные силы должны сохранять нейтралитет по политическим вопросам", – процитировал сообщение News.am.

В Армении с ноября 2020 года проходят акции протеста с требованием об отставке Пашиняна, 25 февраля протестующие разбили у здания парламента палаточный городок, где остаются до сегодняшнего дня. Отставки премьера добиваются 17 оппозиционных сил, создавших "Комитет спасения". Премьер-министра призвали уйти в отставку и президент Армении Армен Саргсян (Саркисян), и глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй.

На принятие решения у Армена Саркисяна было три дня, срок истекал сегодня к полуночи. Если бы Саркисян не подписал указ, но и не вернул бы его премьеру с возражениями, он автоматически вступил бы в силу. Если Пашинян вновь направит тот же указ на подпись к президенту, то Саркисян может обратиться в Конституционный суд, сообщил "Sputnik-Армения".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".