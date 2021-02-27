27 февраля 2021, 15:43

Работа аэропорта Волгограда нарушена в связи с туманом

Прибытие нескольких авиарейсов в волгоградский аэропорт задерживается из-за тумана, два - отменены, сообщила пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Волгограда (туман) задержано несколько рейсов. Ограниченная горизонтальная видимость в аэропорту сейчас составляет 400 метров", - сказала Голодова.

По ее данным, один из рейсов, следующих из Москвы, был направлен в Ростове-на-Дону, туда же прибыл и рейс из Сочи. На запасном аэродроме Минеральных Вод находится еще один рейс из Москвы, следовавший в аэропорт Волгограда. Еще два рейса из-за погодных условий в Волгограде вернулись в аэропорт вылета (Шереметьево), авиакомпания приняла решение об отмене этих рейсов. Также на запасной аэродром в Саратове прибыл рейс Казань - Волгоград, на вылет из Москвы задерживаются еще два авиарейса, пишет "Интерфакс".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта на 15.30 мск, задерживается вылет семи рейсов, в том числе в Челябинск, Москву, Астрахань, Сочи и прилет девяти, среди которых - в Минводы, Саратов, Москву, Уфу, Челябинск, Астрахань. Два рейса отменены - один из Москвы, другой в Москву.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Волгограде облачно и слабый дождь, температура +3 градуса, скорость ветра составляет 6 метров в секунду. Ночью также будет облачно, осадков не ожидается, температура понизится до +1, ветер усилится до 8 м/с. 28 февраля ожидаются осадки в виде дождя и снега, скорость ветра снизится до 3 м/с, температура составит +2 градуса. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Пассажиры двух авиарейсов провели ночь в гостиницах Владикавказа", "Аэропорт Краснодара возобновил работу", "Пассажиры трех авиарейсов выбились из графика из-за тумана в Астрахани".

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