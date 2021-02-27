Жительница Махачкалы заподозрена в продаже новорожденного

27 февраля 2021, 12:39

28-летняя жительница столицы Дагестана задержана при продаже своего новорожденного ребенка за 800 тысяч рублей, сообщил Следком.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, незадолго до рождения ребенка, предложила местной жительницы купить его за 800 тысяч рублей. Женщина согласилась, но, усомнившись в правомерности действий подозреваемой, сообщила об этом в правоохранительные органы. После рождения ребенка 26 февраля сделка состоялась с условным покупателем, и подозреваемая была задержана, проинформировало Следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении матери ребенка возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). "Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2020 года жительница Дагестана была задержана при попытке продать свою новорожденную дочь за 300 тысяч рублей. Этот инцидент привлек внимание к проблеме продажи детей.