Вынужденные переселенцы в Батуми пожаловались на проблемы с жильем

27 февраля 2021, 07:58

На территории поселка "Город мечты" в Батуми начато строительство трех многоквартирных домов для вынужденных переселенцев, отчитались власти региона. Жители "Города мечты" не уверены, что дома будут достроены на фоне политического кризиса в Грузии, а текущее жилье совершенно непригодно для проживания, пожаловались вынужденные переселенцы.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля вынужденные переселенцы вышли на акцию протеста в Батуми, на которой потребовали упорядочить очередь на получение жилья. Активисты, которые вышли на акцию по жилищному вопросу, пояснили, что им не присвоены категории и не определен порядок заселения в строящемся поселке "Город мечты".

Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше, сообщило издание JAMnews. Власти Аджарии зарезервировали на развитие поселка "Город мечты" 38 млн лари (около 13 млн долларов). К окончанию стройки, на которую премьер-министр Грузии Георгий Гахария отвел полтора года, планируется сдать для малообеспеченных семей 582 квартиры, уточнило 21 февраля 2020 года издание Business Media.

Жители поселка "Город мечты" в Батуми 25 февраля приняли участие во встрече министра финансов Аджарии с министерством здравоохранения региона. На встрече также присутствовали представители ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста (МККК) и представители офиса омбудсмена Грузии. Участники встречи обсуждали вопрос о предоставлении семьям, проживающим в "Городе мечты", жилья в строящихся домах. "На данном этапе на строительной площадке строятся три 12-этажных жилых дома. Даже во время пандемии работы ведутся непрерывно с соблюдением соответствующих рекомендаций. В рабочем процессе задействовано около 120 человек", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Аджарии.

Вынужденные переселенцы включены в разработанную властями Аджарии социальную программу, добавил он. "Правительство Аджарии приняло решение строить дома на территории "Города мечты" из-за сложившихся там тяжелых социальных условий", – пояснил сотрудник пресс-службы.

11 февраля власти объявили тендер на подведение газопровода к строящимся 12-этажным корпусам. На газификацию министерство финансов запланировало 1 млн 590 тыс. лари (около 500 тыс. долларов), сообщили в Минздраве Аджарии.

Жители "Города мечты", присутствовавшие на встрече, пожаловались, что не получили ответов на все свои вопросы. Строящиеся здания рассчитаны на меньшее число жителей, чем в "Городе мечте", рассказала одна из участниц встречи Марина Беридзе. "Диалог с властями прошел с двухлетним перерывом. У нас здесь 1740 семей живут. Пока речь идет о заселении 583 семей. Мы пытались защитить как можно большее число поселенцев, но пока диалог продолжается. Мы не знаем, как будет распределена очередность", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вынужденные переселенцы обеспокоены неопределенностью на фоне политического кризиса в Грузии, добавила она. "Мы не знаем, как долго останется у власти этот состав правительства Аджарии и эти министры. И будут ли новые кадры продолжать с нами диалог или придется все начинать заново", – сказала Марина Беридзе.

Она рассказала, что переселилась в Батуми после оползня, сошедшего в Кедском муниципалитете в 2013 году. "Я многодетная мать, живу вместе с детьми и пожилой мамой. Вынуждена кормить семью и одновременно заниматься общественными вопросами, чтобы помочь своим соседям", – пояснила активистка.

Другие жители "Города мечты" также пожаловались на трудные условия проживания. "У нас очень большие проблемы с электроснабжением, с газом. Времянка плохо отапливается, дети вынуждены постоянно носить теплую одежду. И, поскольку нет фундамента, в доме все время сыро", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница "Города мечты" Наира.

Похожее мнение высказала другая жительница "Города мечты" Шушана: "Это не жилье, а временное строение, которое нам никто не оформляет. Фактически – самострой. И, конечно, трудные бытовые условия – сквозняки, холод, испорченная электропроводка".

Заместитель главы Минздрава Аджарии Рамаз Джинчарадзе в тот же день выехал в "Город мечты" и заявил, что среди 1740 семей, которые претендуют на жилье, есть такие, которые имеют квартиры. "Распределять жилье мы будем при совместном обсуждении с местными жителями. И квартиры получат те, кто на самом деле нуждается. Но те жители, которые живут на противоположной стороне улицы, закрыли свои дома и построили здесь себе времянки, чтобы получит вторую квартиру за счет государства. Никакой жилплощади они не получат", – сказал 25 февраля в эфире телекомпании "Аджара ТВ" Рамаз Джинчарадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".