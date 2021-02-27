Активисты объявили сбор денег на штраф сочинской пенсионерке

27 февраля 2021, 00:30

Краснодарский краевой суд подтвердил решение о штрафе пенсионерке Наталье Загитовой за организацию пикета в поддержку жителей Хабаровска в Сочи, который она провела летом 2020 года, сообщил адвокат Александр Попков. Участница акции является инвалидом с мизерной пенсией и не может оплатить штраф, заявила координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, призвав помочь пенсионерке.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа 2020 года силовики составили протоколы на двух жительниц Сочи Елену Козлову и Наталью Загитову, которые пришли на площадь, чтобы покормить голубей, и приняли участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске. Активистки заявили, что не давали повода задерживать их. Суд в Сочи признал их виновными в организации пикета и участии в нем и назначил по 20 тысяч рублей штрафа. Активистки заявили, что обжалуют решения суда.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходили в разных городах юга России.

Осенью 2020 года участница акции подала жалобу в Краснодарский краевой суд, однако он оставил решение о штрафе без изменений, сообщило 26 февраля со ссылкой на адвоката Александра Попкова издание "Юга".

Адвокат рассказал, что пенсионерка является инвалидом третьей группы. "Штраф надо оплатить в любом случае, но таких денег у женщины-инвалида нет", - отметил Попков.

Активисты решили помочь пенсионерке и объявили сбор денег для того, чтобы она смогла оплатить штраф.

"В Сочи 60-летнюю бабулю, у которой пенсия 8500 рублей, оштрафовали на 20 000 рублей за митинг в поддержку Хабаровска, где было 11 (!!!) человек. Она просто держала букву Х (буква из слова "Хабаровск". - Прим. "Кавказского узла"). Это такой абсурд", - написала 25 февраля координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко в своем Twitter.