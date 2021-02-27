Наталья Загитова (справа). Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

27 февраля 2021, 00:30

Активисты объявили сбор денег на штраф сочинской пенсионерке

Краснодарский краевой суд подтвердил решение о штрафе пенсионерке Наталье Загитовой за организацию пикета в поддержку жителей Хабаровска в Сочи, который она провела летом 2020 года, сообщил адвокат Александр Попков. Участница акции является инвалидом с мизерной пенсией и не может оплатить штраф, заявила координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко, призвав помочь пенсионерке.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа 2020 года силовики составили протоколы на двух жительниц Сочи Елену Козлову и Наталью Загитову, которые пришли на площадь, чтобы покормить голубей, и приняли участие в акции в поддержку протестов в Хабаровске. Активистки заявили, что не давали повода задерживать их. Суд в Сочи признал их виновными в организации пикета и участии в нем и назначил по 20 тысяч рублей штрафа. Активистки заявили, что обжалуют решения суда.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. Акции в поддержку хабаровчан под видом "кормления голубей" проходили в разных городах юга России. 

Осенью 2020 года участница акции подала жалобу в Краснодарский краевой суд, однако он оставил решение о штрафе без изменений, сообщило 26 февраля со ссылкой на адвоката Александра Попкова издание "Юга".

Адвокат рассказал, что пенсионерка является инвалидом третьей группы. "Штраф надо оплатить в любом случае, но таких денег у женщины-инвалида нет", - отметил Попков.

Активисты решили помочь пенсионерке и объявили сбор денег для того, чтобы она смогла оплатить штраф.

"В Сочи 60-летнюю бабулю, у которой пенсия 8500 рублей, оштрафовали на 20 000 рублей за митинг в поддержку Хабаровска, где было 11 (!!!) человек. Она просто держала букву Х (буква из слова "Хабаровск". - Прим. "Кавказского узла"). Это такой абсурд", - написала 25 февраля координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко в своем Twitter.

Примечание:

"Два участника акций солидарности с хабаровчанами задержаны в Краснодаре", "Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 февраля 2021, 07:01

27 февраля 2021, 06:08

  • Экологи указали на угрозы для Бештаугорского заказника от масштабного турпроекта

    Строительство велотерренкура в Ставропольском крае угрожает негативными последствиями для природы Бештаугорского заказника, где обитают 27 краснокнижных видов животных, перед такой работой требуется независимая экологическая экспертиза, заявили в WWF России. Проект не должен грубо вторгаться в существующие экосистемы заказника, но негативные мнения экологов оставлены без внимания, отмечают журналист Антон Чаблин и активистка Екатерина Пономаренко.

27 февраля 2021, 05:12

  • Правозащитники оценили роль Погорова в ингушском деле

    Задержание сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова по делу о митинге в Магасе в 2019 году не повлияет на процесс над лидерами протестов, так в суде уже показана несостоятельность обвинений в адрес активистов, считают руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и глава Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

27 февраля 2021, 04:15

  • Противники Пашиняна остались на ночь у здания парламента

    Жители Еревана, требующие отставки премьер-министра Пашиняна, проводят вторую ночь на проспекте Баграмяна, разбив палатки перед зданием парламента и установив бочки для разжигания костров. Палатки пока не оборудованы для ночлега, поэтому некоторые протестующие проводят ночь в припаркованных неподалеку автомобилях или дежурят посменно, сообщили участники акции.

27 февраля 2021, 03:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи