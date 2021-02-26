"Краснодар" последним из российских клубов покинул еврокубки

26 февраля 2021, 02:15

Футбольный клуб "Краснодар" на выезде проиграл со счетом 1:0 загребскому "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

На 31-й минуте встречи, прошедшей в Хорватии, в составе "Динамо" гол забил Мислав Оршич.

В первой игре, прошедшей в Краснодаре, российский клуб проиграл со счетом 2:3. По сумме двух встреч "Краснодар" покинул турнир и еврокубки сезона-2020/21 в целом, информирует "Интерфакс".

Отметим, что в стадии плей-офф еврокубков "Краснодар" оказался единственным представителем российского футбола. В стадию 1/16 финала Лиги Европы он попал после того, как в групповом этапе Лиги чемпионов занял третье место.

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", также игравшие в основной стадии Лиги чемпионов, стали последними в своих группах и еще осенью выбыли из еврокубков. По итогам группового этапа Лиги Европы не смог выйти в плей-офф московский ЦСКА. Кроме того, квалификационную стадию Лиги Европы не смогли преодолеть московское "Динамо" и "Ростов" (Ростов-на-Дону), напоминает "Спортс.ру".