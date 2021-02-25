25 февраля 2021, 18:32

Четыре директора дагестанских школ заподозрены в подлоге

Уголовные дела расследуются в отношении четырех директоров средних школ Дербентского района, подписавших документы с ложными сведениями, сообщило следствие.

Следственные органы завели четыре уголовных дела в отношении директоров средних школ Дербентского района по подозрению в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, в апреле-мае 2019 года между школами и ООО "Экологи-Ка" заключены договоры о поставке обществом в школы контейнеров для твердых бытовых отходов. Подозреваемые составили официальные документы о поставке в школу мусорных  контейнеров, которые так и не были привезены, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России предусматривает до двух лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Ранее было начато расследование уголовного дела против директора ООО "Экологи-Ка" по подозрению в мошенничестве и подделке официальных документов. По данным следствия,  в 2019 году руководителем компании были заключены договоры с руководством 36 школ и 13 детсадов Дербентского района о поставке контейнеров для мусора, а также подписаны товарные накладные и акты приемки товаров с заведомо ложными сведениями. Речь идет о 90 контейнерах стоимостью семь тысяч рублей за единицу, сообщило РИА "Дербент".

"Кавказский узел" также писал, что директор дагестанской школы, обвиненный в краже продуктов из столовой, был исключен из "Единой России" и написал заявление об увольнении. Пользователи Instagram скептически отнеслись к разоблачительному видео.

Примечание:

"Замглавы Росимущества по Дагестану обвинен в аферах с участками на берегу моря", "Дело о махинациях с лесными землями в Дагестане дошло до суда", "Бухгалтер досугового центра в Дагестане обвинена в хищении 7,6 млн рублей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 февраля 2021, 19:10

26 февраля 2021, 18:55

26 февраля 2021, 18:44

26 февраля 2021, 18:35

  • Низкий авторитет в армии ослабил позиции Пашиняна

    Конфликт Никола Пашиняна с руководством Генштаба выявил низкий авторитет премьера в армии и связи генералитета с прежними властями, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Заявления Пашиняна не могли не вызвать негативной реакции в России, но были направлены против прежних властей Армении, предположил политобозреватель Акоп Бадалян.

26 февраля 2021, 17:07

  • 1 Участники митинга оппозиции потребовали освободить Мелию

    Оппозиция провела шествие в центре Тбилиси, представив план акций протеста на ближайшие две недели. Митинги не прекратятся до назначения досрочных выборов и освобождения всех политзаключенных, заявила оппозиция. Представители "Грузинской мечты" исключили возможность выполнения требований оппозиции.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи