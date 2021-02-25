Четыре директора дагестанских школ заподозрены в подлоге

25 февраля 2021, 18:32

Уголовные дела расследуются в отношении четырех директоров средних школ Дербентского района, подписавших документы с ложными сведениями, сообщило следствие.

Следственные органы завели четыре уголовных дела в отношении директоров средних школ Дербентского района по подозрению в служебном подлоге (часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, в апреле-мае 2019 года между школами и ООО "Экологи-Ка" заключены договоры о поставке обществом в школы контейнеров для твердых бытовых отходов. Подозреваемые составили официальные документы о поставке в школу мусорных контейнеров, которые так и не были привезены, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Часть 1 статьи 292 Уголовного кодекса России предусматривает до двух лет лишения свободы. Комментариев от подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Ранее было начато расследование уголовного дела против директора ООО "Экологи-Ка" по подозрению в мошенничестве и подделке официальных документов. По данным следствия, в 2019 году руководителем компании были заключены договоры с руководством 36 школ и 13 детсадов Дербентского района о поставке контейнеров для мусора, а также подписаны товарные накладные и акты приемки товаров с заведомо ложными сведениями. Речь идет о 90 контейнерах стоимостью семь тысяч рублей за единицу, сообщило РИА "Дербент".

"Кавказский узел" также писал, что директор дагестанской школы, обвиненный в краже продуктов из столовой, был исключен из "Единой России" и написал заявление об увольнении. Пользователи Instagram скептически отнеслись к разоблачительному видео.