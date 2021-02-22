Мать Джабиева госпитализирована после попытки поговорить с Бибиловым

22 февраля 2021, 19:56

Майя Джабиева прервала участие в круглосуточной акции протеста в Цхинвале ради попытки поговорить с президентом Южной Осетии, пришедшим на концерт государственного ансамбля. Но когда женщина подошла к президенту, ей стало плохо, в итоге ее забрала скорая.

Как писал "Кавказский узел", вдова и мать Инала Джабиева добиваются наказания виновных в его смерти и отставки генпрокурора, с 4 декабря они при поддержке проводят на Театральной площади в Цхинвале круглосуточную акцию протеста, несмотря на снег и морозы. Вечерами на площади собираются 10-12 человек, за протестом наблюдает милиция. Мать Инала Джабиева - пожилая женщина, но не прекращает свое участие в акции протеста, указала вдова Оксана Сотиева. "Она тоже устала и вымотана. Но в надежде, что ее услышат власти, она продолжает находиться здесь", - сказала Сотиева корреспонденту "Кавказского узла" 18 февраля.

Инал Джабиев обвинен по делу о покушении на министра внутренних дел. Обвинительное заключение, представленное следствием в феврале, не содержит доказательств причастности Джабиева к покушению, утверждает Оксана Сотиева. Одновременно расследуется и дело о смерти самого Джабиева, произошедшей в августе 2020 года. Задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе.

Сегодня президент Анатолий Бибилов пришел на концерт государственного ансамбля "Симд", которые проходил в здании Госдрамтеатра имени Коста Хетагурова. По словам очевидцев, мать Инала Джабиева Майя подошла к президенту для разговора, но пожилую женщину стало трясти, она упала на ограждение. Родные вызвали скорую, и Майю Джабиеву увезли в больницу, сообщил Instageam-паблик "ЧП. Цхинвал".

Выступление ансамбля "Симд" продолжилось, несмотря на инцидент, указано в публикации Telegram-канала "Бонвӕрнон". На видео, опубликованном каналом, Майю Джабиеву заносят на носилках в машину скорой помощи, припаркованную близ импровизированной палатки протестующих на Театральной пощади.

Майю Джабиеву госпитализировали до улучшения состояния, сообщила на своей странице в Instagram южноосетинская журналистка Лана Парастаева.

По крайней мере сегодняшнюю ночь Майя Джабиева проведет в больнице, сообщила на своей странице в Instagram Арзу Мамедова, посетившая ее в больнице.

Смерть Инала Джабиева вызвала политический кризис в Южной Осетии. 14 депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотируют его работу, добиваясь, как и активисты на Театральной площади, отставки генпрокурора. После серии неудачных попыток президента уговорить депутатов прекратить бойкот и принять госбюджет на 2021 год, спикер парламента объявил, что кворум для проведения заседаний не нужен. Оппозиционеры назвали эту позицию противоречащей Конституции.

Акция протеста на Театральной площади направлена и против произвола силовиков в целом, указала Оксана Сотиева в интервью, опубликованном 21 фквраля. По ее данным, только за время проведения протестной акции были избиты еще несколько задержанных. Сотиева также констатировала, что власть предпочитает не замечать протестующих. "Конечно, для нашего маленького города даже 20-30 человек — это много, но для нашей власти — это мало. Теперь они предпочитают делать вид, что нас вовсе нет… А люди сидят дома и думают, что мы одни можем переломить ситуацию", - приводятся слова Сотиевой в публикации на сайте медиацентра "Ир".

Сотива добавила, что разочаровалась в южноосетиснких властях. "До сих пор я все-таки надеялась, что наша государство и о простых людях думает, но сейчас вижу, что все что их заботит — это деньги, концерты, спектакли. На наше горе они предпочитают закрывать глаза. Проходят мимо нас на концерт «Симда» и не морщатся", - отметила она.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".