22 февраля 2021, 09:58

Приостановлены поиски погибших в Нагорном Карабахе

Азербайджанская сторона запретила поиски тел и останков погибших в зоне боев, они приостановлены на неопределенный срок, сообщили сегодня карабахские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что азербайджанская сторона передала карабахским спасателям останки одного военнослужащего, и общее число найденных тел и останков в зоне конфликта возросло до 1379. В тот же день Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха тела еще 106 человек, погибших в зоне конфликта.

Поиски тел и останков военнослужащих и мирных жителей в зоне боевых действий приостановлены на неопределенный срок, сообщила сегодня пресс-служба Госслужбы по ЧС Карабаха.

"Сегодня азербайджанская сторона без каких-либо комментариев запретила поисково-спасательные работы в населенных пунктах, находящихся не под контролем Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Армения".

Согласно сообщению Госслужбы по ЧС, поисковые работы не проводились с 15 февраля, и впервые после прекращения боев поисковые работы откладываются на столь длительный срок. К 22 февраля найдены тела 1485 военных и мирных жителей, пишет сегодня News.am.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Карабахские поисковики нашли останки девяти солдат", "Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список погибших военных", "Омбудсмен потребовал назвать число армянских пленных в Азербайджане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 февраля 2021, 13:43

22 февраля 2021, 12:53

22 февраля 2021, 11:54

22 февраля 2021, 10:54

22 февраля 2021, 09:07

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи