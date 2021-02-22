Приостановлены поиски погибших в Нагорном Карабахе

22 февраля 2021, 09:58

Азербайджанская сторона запретила поиски тел и останков погибших в зоне боев, они приостановлены на неопределенный срок, сообщили сегодня карабахские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно, что азербайджанская сторона передала карабахским спасателям останки одного военнослужащего, и общее число найденных тел и останков в зоне конфликта возросло до 1379. В тот же день Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха тела еще 106 человек, погибших в зоне конфликта.

Поиски тел и останков военнослужащих и мирных жителей в зоне боевых действий приостановлены на неопределенный срок, сообщила сегодня пресс-служба Госслужбы по ЧС Карабаха.

"Сегодня азербайджанская сторона без каких-либо комментариев запретила поисково-спасательные работы в населенных пунктах, находящихся не под контролем Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik Армения".

Согласно сообщению Госслужбы по ЧС, поисковые работы не проводились с 15 февраля, и впервые после прекращения боев поисковые работы откладываются на столь длительный срок. К 22 февраля найдены тела 1485 военных и мирных жителей, пишет сегодня News.am.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боев. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".