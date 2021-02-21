В лагере временного размещения азербайджанских граждан в Дагестане, июль 2020 года. Фото : Administration of Magaramkentsky district

21 февраля 2021, 01:47

Трое граждан Азербайджана остаются под стражей после беспорядков в Кулларе

Семеро обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе освобождены из-под стражи, дела в отношении троих рассматриваются. Просьбы о помощи от граждан Азербайджана, оказавшихся на территории России в затруднительном положении, поступать перестали, отметил представитель Азербайджанского национально-культурного фонда Афиг Аллахвердиев.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа 2020 года суд отправил под домашний арест троих обвиняемых по делу о беспорядках в Кулларе, в том числе Эльмара Мехтиева, семерых заключил под стражу. 16 сентября 2020 года мера пресечения была изменена на домашний арест пяти обвиняемым, а Джейхуну Намазову смягчили меру пресечения, установив запрет определенных действий вместо домашнего ареста. В ноябре 2020 года Эльмар Мехтиев и Джейхун Намазов были освобождены от уголовной ответственности, но суд назначил им штраф в пять тысяч рублей.

В акции протеста 15 июня в лагере для беженцев на границе Дагестана и Азербайджана приняли участие около 400 человек. Митинг перерос в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. 15 августа суд отправил под домашний арест Эльмара Мехтиева, Анвара Мурадова и Джейхуна Намазова, под стражу были заключены Ровшан Гусейнов, Эльбрус Ахмедов, Нахид Агаев, Азиз Ферекзаде, Эмин Имамалиев, Эльмар Мусаев и Тарал Гиясов.  16 сентября мера пресечения была изменена на домашний арест Имамалиеву, Ферекзаде, Ахмедову и Мусаеву, Намазову установили запрет определенных действий.

Адвокат Эльмара Мусаева Минатуллах Бахмудов рассказал 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла", что у некоторых обвиняемых по кулларскому делу были прекращены дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких) за применением сторон.

По словам адвоката, его подзащитному Мусаеву было предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти), и он три месяца находился под стражей, затем был переведен под домашний арест. Адвокат отметил, что один день, проведенный под такими санкциями, засчитывается как полтора дня, и после пересчёта к моменту судебного заседания, оказалось, что Мусаев отсидел от восьми до девяти месяцев. По итогу заседания от 15 февраля суд постановил отпустить Мусаева из-под стражи прямо в зале суда, рассказал Бахмудов.

Адвокат отметил, что судебное решение должно вступить в законную силу в течении 10 дней со дня провозглашения.

Двое подзащитных дагестанского адвоката Мурада Велиханова Эльмар Мехтиев и Джейхун Намазов также находятся на свободе. В отношении их Велиханов добился прекращения уголовного дела. На подзащитных Велиханова был наложен судебный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Корреспонденту "Кавказского узла" Велиханов рассказал, что после прекращения уголовного дела Эльмар Мехтиев вернулся в Азербайджан, а Джейхун Намазов остался в России и трудоустроился в Москве.

Напомним, что Джейхуна Намазова Велиханов поселил у себя дома после изменения меры пресечения. Намазов осиротел в раннем детстве, и его вместе с сестрой воспитывал дядя.

По словам представителя Азербайджанского национально-культурного фонда Афига Аллахвердиева, российско-азербайджанская сухопутная граница может открыться в начале марта. Для восстановления полного пропускного режима потребуется ещё неделя со дня официального открытия, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Аллахвердиев отметил, что к нему уже перестали поступать запросы на оказание материальной, лекарственной и иной помощи. Последние запросы от оказавшихся в сложной ситуации на территории России соотечественников Аллахвердиев получил в декабре 2020 года.

Уголовные дела были прекращены в отношении Джейхуна Намазова, Эльбрус Ахмедова, Нахида Агаева, Азиза Фараджзаде, Эльмара Мехтиева, Турала Гиясова и Эльмара Мусаева, пишет "Спутник-Азербайджан".

Анвар Мурадов решение Дербентского городского суда был приговорен к году лишения свободы в колонии общего режима по части 2 статьи 318 УК РФ. По данным посольства Азербайджана в России, его дело направлено в Верховный суд Дагестана для пересмотра приговора по апелляционной жалобе адвоката.

В отношении Ровшана Гусейнова и Эмина Имамалиева следствие изменило обвинение, их действия переквалифицированы по части 2 статьи 318 УК РФ.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Лагерь близ Куллара был расформирован с наступлением холодов, желающие вернуться в Азербайджан были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе. По данным на 15 февраля в лагере проживали 23 человека.

Примечание:

"Третий лагерь для мигрантов из Узбекистана организован в Каменске-Шахтинском", "456 азербайджанцев отправились домой из лагеря близ Куллара", "Более 200 мигрантов из Узбекистана остались в Каменске-Шахтинском без крова".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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