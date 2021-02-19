Несколько десятков человек из махачкалинского поселка Сулак обращаются к Сергею Меликову с жалобой на перебои в подаче газа. Скриншот сообщения канала "Новости Дагестана" в instagram https://www.instagram.com/p/CLdp3pzCPO1/

19 февраля 2021, 12:31

Жители махачкалинского поселка пожаловались Меликову на отсутствие газа в домах

Несколько десятков человек из махачкалинского поселка Сулак поддержали обращение к Сергею Меликову с жалобой на перебои в подаче газа. Они призвали главу Дагестана обратить внимание на их проблему, следует из опубликованного сегодня видеообращения.

Люди собрались у администрации поселка Сулак, заявив, что уже четыре дня мерзнут без газа, следует из видео, опубликованного сегодня в Instagram в паблике dagnews.today, насчитывающем 317 тысяч пользователей.

"Мы, жители поселка Сулак Кировского района Махачкалы, уже четвертый день, как остались без газа, в домах холодно. На наши заявления никто не реагирует. Каждый год мы несем колоссальные убытки, так как система отопления лопается от мороза. Мы переживаем за одиноких стариков, они замерзают дома...", - говорит одна из собравшихся у здания администрации, зачитывая текст по бумаге. На видео насчитывается не менее 32 человек, собравшихся у здания.

Женщина утверждает, что из-за отсутствия отопления дети не ходят в школу, детский сад не работает. "Уважаемый Сергей Алимович (Меликов), пожалуйста, обратите на наши проблемы внимание", - призвала она, добавив, что люди исправно платят за коммунальные услуги, в том числе за газ.

На следующих кадрах видео показано, что люди собрались внутри здания, там насчитывается не менее 43 человек. Ролик набрал к 12.30 мск 6254 просмотра и 13 комментариев. Дата, когда было записано видео, не уточняется.

Авторы некоторых комментариев под видео возмутились ситуацией. "Как можно в такой холод без газа??" - комментирует пользователь anna_d6448. "Ужас, в такой холод без газа!!" - пишет alibekova.asiyat. "Народная власть работать не хочет", - заявляет gamzatshaabasov.

На странице администрации поселка Сулак нет информации об обращении местных жителей. Пользователей 1.dddfff под постом администрации об установке электрических столбов написал: "Давление газа когда нормализуется в Сулаке? В такую погоду как можно оставить такой вопрос без внимания". Ответа на этот вопрос к 12.30 мск нет. Реакции на жалобу жителей поселка к этому времени нет и на сайте правительства Дагестана.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале температура воздуха +1 градус, скорость ветра - до 6 метров в секунду, без осадков. Ночью температура понизится до -5, скорость ветра уменьшится до 2 метров в секунду. 20 февраля ожидается +1 и осадки в виде дождя и снега. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

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