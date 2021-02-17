17 февраля 2021, 04:40
Пользователи соцсети призвали наказать участников массовой драки в Нальчике
Семь человек устроили драку у развлекательного клуба в Нальчике. По версии МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Пользователи Instagram потребовали наказать ее участников, указав, что ссора произошла между кабардинцами и чеченцами, и что в конфликте может быть национальная подоплека.
Инцидент произошел неподалёку от караоке-клуба в Нальчике. По версии полиции, ночью 15 февраля посетители заведения вышли на улицу, чтобы "выяснять отношения". В результате между двумя жителями Урванского района и пятью жителями соседней республики "произошел конфликт на бытовой почве", сообщило 16 февраля МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
Возбуждено дело по статье о хулиганстве (части 1 статьи 213 УК России), от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы участники драки отказались, говорится в сообщении. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
На арендатора кафе составлен протокол об административном правонарушении по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения (по статье 14.1 КоАП РФ), отметило ведомство.
Видеоролик о массовой драке в Нальчике был опубликован в паблике 07.news в Instagram, насчитывающем 167 тысяч подписчиков. На видео группа из более 10 человек стоит у машины на улице, некоторые из них оживлённо жестикулируют. Человек в форме и в маске что-то говорит собравшимся, еще два силовика отходят от толпы. В этот момент подъезжает полицейская машина, и в толпе завязывается драка. К участникам потасовки подбегают правоохранители, они пытаются разнять дерущихся. В результате одного из участников ссоры силовики уводят. По данным на 4.15 мск 17 февраля пользователи посмотрели видео 59,3 тысячи раз и оставили под ним 633 комментария.
Авторы комментариев указали, что драка произошла межу чеченцами и жителями Кабардино-Балкарии. "В кафе, где сидели, на одного пацана набросились чеченцы, которые были с "женским полом"", - написал пользователь nart_official_. Он написал, что житель Кабардино-Балкарии позвал на помощь друга, и затем драка продолжилась на улице.
"Кабардинцев бьют, в своей же республике [...] завтра если че типа извинятся", - отметил kavkaz____________________m.
О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".
"А я думаю, что Кадыров узнал бы, чем они тут занимаются: пьют, гуляют и т.д., им бы мало не показалось... Там в Чечне они они совсем по-другому ведут себя, зная что за этим последует", - согласился с ним zanettakazancheva.
При этом некоторые пользователи призвали не искать национальную подоплеку конфликта. "Не важно, кто какой нации, виновного наказать и все. А вся проблема, ее корень, в этих ночных заведениях", - считает kabardinsky_region.
"Хороший повод для тех, кто мечтает посеять вражду и раздор между народами Кавказа. Будем мудрее. Что бы там ни произошло - это ссора и драка на бытовой почве. Не надо впутывать сюда народы, если повздорили два человека", - призвал naraschivanie_mozgov_nlk.
Конфликты, участниками которых являются жители разных национальностей, правоохранители, как правило, объявляют бытовыми. Так, в августе 2019 года у Вишняковского рынка в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, еще два человека пострадали. По обвинению в хулиганстве были арестованы пять человек, среди них выходцы из Чечни и Ингушетии. По версии правоохранителей, перестрелка стала следствием "криминальных разборок", а не межнационального конфликта. Однако пользователи соцсетей раскритиковали власти за попытку заретушировать национальную подоплеку инцидента.
В декабре 2019 года произошел конфликт между участниками дорожного движения в поселке Карца на окраине Владикавказа. Ссора возникла между молодыми людьми ингушской и осетинской национальности, по предварительной информации, на бытовой почве, сообщили в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.
В августе 2019 года в WhatsApp появились сообщения о драке между жителями Дагестана и чеченцами на мосту у поста Герзель, в результате житель чеченского села Хоси-Юрт погиб при падении с моста. По данным главы "Ассамблеи народов Кавказа" Руслана Кутаева, жители Чечни на машине "проскочили пост, не останавливаясь", после чего их догнали и применили силу. Жители Дагестана и Чечни указывали на опосредованный характер сведений о конфликте у границы. По словам главы дагестанского села Цияб-Цолода Атабая Абасова, дагестанские силовики полагали, что водитель автомобиля с чеченскими номерами был в нетрезвом состоянии. Он заявил, что конфликт не имел межэтнического характера. В пресс-службе МВД Дагестана также указали, что инцидент на Герзельском мосту 16 августа не носил межэтнического характера. Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Этот инцидент не повлиял на взаимоотношения двух народов, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" чеченцы из приграничных районов Дагестана.
В июле 2019 года конфликт между жителем Северной Осетии и водителем рейсового автобуса Грозный - Москва вылился в массовую драку. Утверждение МВД по Северной Осетии о том, что инцидент не имел национальной подоплеки, вызвало критику в соцсетях.
В декабре 2018 года Общественная палата Чечни сообщила о драке с участием чеченцев и ингушей в колонии №3 в Кабардино-Балкарии. В результате легкие травмы получили уроженцы Чечни и Ингушетии. Делегация чеченских властей посетила колонию, руководство которой заверило, что конфликт был исключительно бытовым, без национальной окраски. Практика утаивания от журналистов важной информации и сведений о межнациональных конфликтах в местах лишения свободы обусловила недоверие людей к властям. На фоне напряженности вокруг ингушско-чеченской границы это недоверие послужило активному распространению альтернативных версий и домыслов о драке заключенных в кабардино-балкарской колонии, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и медиаэксперт.
Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"