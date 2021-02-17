Пользователи соцсети призвали наказать участников массовой драки в Нальчике

17 февраля 2021, 04:40

Семь человек устроили драку у развлекательного клуба в Нальчике. По версии МВД, конфликт произошел на бытовой почве. Пользователи Instagram потребовали наказать ее участников, указав, что ссора произошла между кабардинцами и чеченцами, и что в конфликте может быть национальная подоплека.

Инцидент произошел неподалёку от караоке-клуба в Нальчике. По версии полиции, ночью 15 февраля посетители заведения вышли на улицу, чтобы "выяснять отношения". В результате между двумя жителями Урванского района и пятью жителями соседней республики "произошел конфликт на бытовой почве", сообщило 16 февраля МВД по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

Возбуждено дело по статье о хулиганстве (части 1 статьи 213 УК России), от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинской экспертизы участники драки отказались, говорится в сообщении. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На арендатора кафе составлен протокол об административном правонарушении по статье об осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения (по статье 14.1 КоАП РФ), отметило ведомство.

Видеоролик о массовой драке в Нальчике был опубликован в паблике 07.news в Instagram, насчитывающем 167 тысяч подписчиков. На видео группа из более 10 человек стоит у машины на улице, некоторые из них оживлённо жестикулируют. Человек в форме и в маске что-то говорит собравшимся, еще два силовика отходят от толпы. В этот момент подъезжает полицейская машина, и в толпе завязывается драка. К участникам потасовки подбегают правоохранители, они пытаются разнять дерущихся. В результате одного из участников ссоры силовики уводят. По данным на 4.15 мск 17 февраля пользователи посмотрели видео 59,3 тысячи раз и оставили под ним 633 комментария.

Авторы комментариев указали, что драка произошла межу чеченцами и жителями Кабардино-Балкарии. "В кафе, где сидели, на одного пацана набросились чеченцы, которые были с "женским полом"", - написал пользователь nart_official_. Он написал, что житель Кабардино-Балкарии позвал на помощь друга, и затем драка продолжилась на улице.

"Кабардинцев бьют, в своей же республике [...] завтра если че типа извинятся", - отметил kavkaz____________________m.