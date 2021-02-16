Случай с ложной беременностью в Дагестане актуализировал проблему нарушения прав женщин

16 февраля 2021, 21:16

Женщинам на Северном Кавказе навязывают роль "мешка для производства детей", и поступок дагестанки, выдумавшей историю о смерти двойни при родах, мог быть следствием психологического давления.

"Кавказский узел" писал, что в феврале в Дагестане вызвало широкий резонанс видео, на котором мужчина рассказывает, что хоронил умершую после родов двойню, но развернув погребальные покрывала, нашел там кукол. МВД Дагестана занялось проверкой этой информации, и 11 февраля опубликовало видео с женой этого человека, которая призналась, что симулировала беременность и выдумала историю о смерти двойни после родов.

"Это история о наших кавказских обычаях (уже в очередной раз названных все теми же и на тех же ресурсах архаичными и жестокими). Действительно, рождение детей на Кавказе – важное событие не только для их родителей, но и для всего рода. Детей хотят, радуются их появлению, возлагают на них большие надежды. От молодой невестки ждут хороших новостей о том, что в семье будет пополнение, и если в течение года – полутора таких вестей нет, что греха таить, найдутся бестактные и досужие кумушки, которые едко упрекнут и заденут молодую невестку на тему «пора бы уже».... Возможно, молодая женщина стала заложницей склок и косых взглядов и пошла на эту авантюру?" - написала автор блога "Северный Кавказ сквозь столетия" на "Кавказском узле" Наима Нефляшева. По мнению блогера, история могла произойти из-за проблем внутренних взаимоотношений этой конкретной семьи. "Никто не удосужился прочитать заключение о смерти, но наивно поверили, что ее отпустили из больницы без документов. Странно, что будущую роженицу никто не сопроводил в роддом (ни муж, ни мама, ни золовки, ни невестки). Никто не навестил за ту неделю, когда она лежала в больнице. То есть, никто не удостоверился, в какой больнице или центре она лежит, в каких условиях и в какой палате, кто лечащий врач, кто будет принимать роды и т.д. Именно так происходит в нормальных семьях", - указала Наима Нефляшева. "Версия третья. Это проблемы психического здоровья этой женщины. В таком случае можно только пожалеть всех, кого коснулась эта история (от врачей до ее супруга и родственников, принимавших участие в похоронах) и оставить эту семью в покое", - считает автор блога "Северный Кавказ сквозь столетия".

Случай с куклой в саване стал не первым в Дагестане

Поступок этой дагестанки может быть следствием психологического давления, которое оказывается на женщин в республиках Северного Кавказа, сказала президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова в интервью "Увидел, что племянница курит, и убил", опубликованном сегодня "Лентой.ru".

"На Кавказе женщину воспринимают как сосуд для производства детей. В народе женщины признают свое положение, и некоторые называют себя мешком для воспроизводства детей. Она их родила — и больше особого отношения к ним не имеет, кроме воспитательной функции. Дети — это собственность отца <...>. Дагестан отличается тем, что браки редко заключаются по любви — во многих случаях это или договорные браки, или внутрисемейные, когда родители подбирают парню девушку. Она ему нужна исключительно в репродуктивных целях", - указала Сиражудинова.

Случай, аналогичный этому, уже происходил в Дагестане в 2015 году. Муж местной жительницы Дианы Алихановой угрожал ей разводом, если она не родит ребенка. Алиханова забеременела, но УЗИ показало, что плод замер. Когда подошло время родов, женщина сказала, что ложится в роддом, а сама сняла квартиру, подготовила завернутую в саван куклу. Родным Алиханова сказала, что ребенок скончался. Обман раскрылся во время похорон, но в случае с Алихановой именно она, а не ее муж, обратилась в полицию. Затем против нее было возбуждено уголовное дело о ложном доносе. В ноябре 2015 года суд приговорил Алиханову к 30 тысячам рублей штрафа, информировала 18 ноября 2015 года газета "Наш Избербаш".

Одним из аспектов этой проблемы является то, что в случае развода дети часто остаются с отцом, а не с матерью.

"В некоторых республиках женщине даже с судебным решением на руках сложно оставить у себя или вернуть себе детей", - сказала Саида Сиражудинова, отметив, что отцы или их семьи чаще всего претендуют на детей в Ингушетии и Чечне.

В России вызвала большой резонанс история девочки из Ингушетии, которая после развода родителей осталась на воспитании в семье родственницы отца, где подверглась жестоким избиениям, которые привели к ампутации руки. Девочка вернулась к матери уже после выписки из московской клиники, когда этим делом занималось следствие и детский омбудсмен. 20 ноября 2020 года суд в Ингушетии приговорил тетю девочки к шести годам колонии, ее сожитель получил два с половиной года. Мать девочки отозвала апелляцию на этот приговор. Правозащитники предполагают, что это было сделано под давлением.

По словам Сиражудиновой, родня разведенных женщин также зачастую настаивает на передаче детей отцу. "Говорят: «Ты можешь вернуться, место тебе выделим, но детей отдавай отцу, это чужой род, мы не горим желанием их воспитывать и материально поддерживать». Я неоднократно сталкивалась с подобными случаями и заявлениями женщин, которые страдали из-за этого: и развестись не могли, и в семье их не принимали", - рассказала Сиражудинова.

Она добавила, что женщины на Кавказе часто менее самостоятельны, чем мужчины, поскольку не имею образования. "Приоритет в образовании отдается мальчикам, девочки далеко не все его получают. Бывает, что в исламизированных или традиционалистских семьях вообще не хотят, чтобы девочки учились. И, следовательно, базы, опоры в жизни у этих девочек не будет. Тогда они будут уязвимы, зависимы, не смогут обеспечивать себя", - пояснила Саида Сиражудинова.

Селективные аборты, когда родители избавляются от девочек, не являются на Северном Кавказе массовым явлением, но отсутствие в семье мальчика приводит к тому, что женщину заставляют рожать еще и еще. "Мужья могут ее попрекать, угрожать, что мальчика родит другая. <...> Я слышала от людей, которые заставляли жен рожать и рожать, несмотря на проблемы со здоровьем, что мальчик им нужен как продолжение рода, во-первых. А второй аспект, который они часто подчеркивали, — как защитник. <...> То есть в доме должен быть мужчина, у него двойная функция: продолжение рода и защита", - указала Сиражудинова.

Она также указала на рост числа случаев многоженства - жен может быть до четырех.

"Многие уезжают из региона и заводят жен в других местах, что порождает несправедливые ситуации. Жена может быть на временных условиях, без гарантий, без обеспечения. Это далеко от религии и ислама. Нет равного разделения денег, одинакового чувства ко всем, одинаковых материальных затрат. По шариату ни на рубль нельзя потратить больше на одну жену, чем на другую. А в жизни — одной жене и наследство достается, и дети обеспечены, и семья принимает, а у других — ничего. Другая несправедливость — в большинстве случаев благосостояние семьи возрастает уже в браке, муж и жена вместе работают, ведут совместное хозяйство. Многие женщины являются добытчицами в семье. Когда их мужья начинают расходовать на других женщин из совместного бюджета — это тоже нарушение", - указала она.

Сиражудинова указала на специфические проблемы республик СКФО

В Ингушетии не только серьезнее стоит проблема с изъятием детей у женщин после развода, но и проблема повторных браков для вдов и разведенных женщин, отметила Сиражудинова. "Это сложная ситуация, но она начала меняться, потому что приходят новые вариации ислама. Уже есть примеры, когда вдовы и разведенные выходят замуж. Но в целом пока традиции еще берут верх", - сказала она.

Особенностью Дагестана являются близкородственные браки. "В Ингушетии и Чечне жениться на родственницах запрещено, в этом плане там лучше. Там парень женится по любви, а не по настоянию родителей", - отметила Сиражудинова. В Дагестане, по ее словам, острее и проблема калечащих операций на женских половых органах.

Женское обрезание - калечащая практика повреждения женских половых органов, нарушающая права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкосновенность, говорится в справке "Кавказского узла" "Женское обрезание на Кавказе". В Дагестане, по данным "Правовой инициативы"*, ежегодно минимум 1240 девочек становятся жертвами таких операций. Уголовное наказание не искоренит проблему, пока не сформируется общий правовой фон, который позволит женщинам чувствовать себя в безопасности, считают авторы проекта о женском обрезании для "АфишаDaily".

Помимо женского обрезания, в Дагестане распространены и операции по восстановлению плевы. "Если девушка где-то в свое время оступилась, жизнь ее будет крайне тяжелой в этом обществе. Если она признается — вряд ли сможет вернуться в республику. Муж может обвинить ее и выгнать. Поэтому подобные операции достаточно востребованы", - рассказала Сиражудинова.

Она отметила, что нужно учитывать не только региональную специфику, но и сильную сегментированность общества в СКФО. "Городское население отличается от сельского, внутри городского есть определенные группы, которые живут по своим традициям. В зависимости от уклада семьи и ее родового происхождения, социального статуса, образования — много факторов влияют на семью и семейные отношения. Мы не можем унифицировать, но в целом ситуация сложная", - заключила она.

Духовенство, чиновники и силовики закрывают глаза на проблемы женщин

В регионе процветает полиюридизм, когда к государственному закону обращаются в особенно тяжелых случаях, а в целом ориентируются на нормы шариата и местные традиции - адаты, к которым местные жители относятся как к религиозным нормам, хотя на деле они часто противоречат исламу, указала Сиражудинова.

Телеканал "Дождь" запустил документальный сериал о людях, которые бегут из ортодоксальных религиозных сообществ. Первая серия проекта, вышедшая в эфир 18 ноября 2020 года, посвящена мусульманкам из Дагестана и называется "Снявшие хиджаб". Представленные в нем истории трех уроженок республики, вынужденных разорвать связи с близкими и выйти из мусульманской общины, говорят о процессе архаизации общества, указал ряд пользователей соцсетей. Авторы фильма "Снявшие хиджаб", рассказывая о женском обрезании и браке по принуждению, путают с исламом местные обычаи и семейные проблемы, возразили критики.

В ситуации, когда важны религиозные авторитеты, местные духовные управления мусульман игнорируют проблемы, заявила она.

"Несколько лет назад мы пытались провести круглый стол о проблемах прав женщин, приглашали религиозных деятелей. Они обещали прийти, но не пришли. И эта ситуация показательная: многие не готовы даже просто говорить о правах женщин и о том, как религия должна защищать их. <...> Не знаю, что их тормозит, но какой-то внутренний страх у них есть, даже комментарии о нарушении прав женщин они дают анонимно", - рассказала Саида Сиражудинова.

По ее словам, глаза на проблему закрывают не только религиозные деятели. "Мы видим, что так делает все общество: и чиновники, и ученые, и полиция. Они считают проблемы, связанные с приватной жизнью, очень закрытой сферой, куда неприлично вмешиваться. Легче сделать вид, что проблемы нет, чем решать ее. Наверное, это особенность патриархального общества", - предположила Сиражудинова.

"Убийства чести" часто основаны на слухах

Именно сплетни и слухи, а не реальные нарушения каких-либо моральных норм обычно провоцируют так называемые "убийства чести", указала Саида Сиражудинова.

"В обществе начинают говорить о девушке плохо, и семья, опасаясь этого или подозревая ее в неправильном поведении, может совершить убийство, чтобы смыть, как они говорят, позор кровью. Хотя по логике, убив ее, они подтверждают, что она вела неправильный образ жизни. <...> были случаи, когда убивали за сигарету, восприняв курящую девушку как позор. В Ингушетии дядя зашел — увидел, что племянница курит, и убил. И даже не получил реальный срок. Убивали просто потому, что кто-то где-то видел, как девушку подвозили на машине. Нет факта, нет доказательств, но есть подозрение — и этого достаточно. В Ингушетии брат убил девочку, потому что заподозрил, что у нее отношения, — ему кто-то из ребят сказал. Он боялся, что, когда она выйдет замуж, выяснится, что она совершила что-то до брака, и решил ее в качестве превентивной меры убить. А потом оказалось на вскрытии, что девочка ничего подобного не делала", - рассказала Сиражудинова.

"Убийства чести" совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. По мнению дагестанской правозащитницы Светланы Анохиной, следует отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

При этом ситуация с правами женщин на Северном Кавказе устраивает многих местных жительниц, отметила Саида Сиражудинова.

"Очень часто трансляторами несправедливости и проблем выступают не мужчины, а женщины, и, наверное, подобное положение многих из них устраивает. Мы делали исследование — и оказалось, что женщины не только не знают своих прав, но и не стремятся узнать их. И часто именно они поддерживают вредные практики — ведь как раз женщины принимают решения насчет калечащих операций (исключение — когда традицию продвигают некоторые имамы). Иногда женщины знают об угрожающем кому-то из членов семьи убийстве чести, но не препятствуют этому. То есть виноваты в этой ситуации и сами женщины, и общество не готово к кардинальным изменениям", - пояснила она.

Сиражудинова отметила, что дагестанка, обманувшая близких ложной беременностью, не стала обвинять окружение. "Она берет всю вину на себя, и мать Лауры обвиняет свою дочь. Мы видим конформизм и принятие этой ситуации. Наверное, легче всего взять вину на себя. Так будет меньше последствий", - приводятся слова Сиражудиновой в публикации "Ленты".

Мать жительницы Дагестана, вручившей мужу кукол, завернутых в саван, заявила, что супруги не собираются разводиться. "Они отойдут", – приводятся слова женщины в сегодняшней публикации на Telegram-канале "Вестей".

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