Пошлины на экспорт зерна усложнили жизнь фермерам юга России

16 февраля 2021, 01:35

Введение экспортной пошлины на зерно ударит по всей отрасли растениеводства на юге России, а также коснется сферы животноводства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" фермеры Кубани, Ростовской и Волгоградской областей. По их словам, мелким сельхозпроизводителям придется искать иные способы заработка, но развивать хозяйства станет еще труднее.

Как писал "Кавказский узел", с 15 февраля в России введены ограничения на вывоз зерна. До 1 июля будет действовать тарифная квота - продавать за рубеж разрешено не более 17,5 миллиона тонн зерна (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы), экспорт сверх этого объема будет облагаться пошлиной в размере 50 процентов от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну. Введение пошлин приведет к падению цены зерна на внутреннем рынке, в результате производители потерпят убытки. Учитывая рост цен на удобрения, средства защиты и энергоресурсы больше всего пострадают производители юга России, чья продукция шла в основном на экспорт, тогда как мелким фермерам грозит разорение, считают аграрии Ростовской области и Краснодарского края.

Фермер из Кавказского района Краснодарского края Николай Маслов рассказал 15 февраля корреспонденту «Кавказского узла», что до нового года цена на зерно выросла выше 20 рублей, на кукурузу до 15 рублей. Это была выгодная цена, отметил фермер. Однако, по его словам, после того, как была введена пошлина, цена на зерно снизилась до 15 рублей, а на кукурузу до 10 рублей.

«Это значит, что рентабельность с нас срезали, потому что на фоне этого удобрения дорожают буквально каждую неделю. В прошлый понедельник на 400 рублей больше, в позапрошлый понедельник - также на 400 рублей подорожали. Мы же все привязаны к доллару, мы почти все химикаты приобретаем за границей. Если даже конечный производитель наш, то они также приобретают за границей все эти концентраты, которые потом разводят у нас», - рассказал Маслов.

По его словам, посевной материал в России тоже практически весь завозится из-за рубежа, к примеру, семена сахарной свеклы на 100% импортные. «Кукуруза, подсолнечник - до 50% завозные семена. Наши уступают импортным аналогам, у них ниже качество. В озимых культурах, например, ячмень, мы пока еще сильны, семенной фонд у нас еще сохраняется», - сообщил Маслов.

Он считает, что с введением экспортной «плавающей» пошлины на пшеницу фермеры Кубани потеряют прибыль, причем не только мелкие - нововведение коснется и крупных агропромышленных комплексов, даже несмотря на то, что они обычно занимаются многопрофильным бизнесом. «Мелким хозяйствам придется выживать, у нас другого выхода нет. Даже с нулевой рентабельностью мы с голоду не умрем: выкопаем картошку, куриные яйца у нас есть всегда, птицу вырастим для себя. А вот крупные холдинги, у которых большое количество сотрудников, большой фонд заработной платы - у них и кредиты больше. У нас на юге мелкие хозяйства до 1000 га размером выживут в любом случае, особенно там, где не используется наемный труд», - считает Маслов.

Однако, считает он, фермеры в таких условиях не смогут развивать свои хозяйства. «Опять не построим ангары, не приобретем новую технику, будем чинить старую. Как бы не хлестало сельхозпроизводителей, но у нас, у мелких фермеров нет других вариантов. У меня другого ничего нет, у меня нет счетов, никакого другого бизнеса. Я или буду вынужден выжить, или моя семья пойдет по миру», - говорит Маслов.

Что касается своего дела, то Маслов пока ожидает хороший урожай озимых, поскольку на полях лежит снег, благодаря чему зерновые не вымерзнут.

В январе 2021 года экспорт зерна из Краснодарского края, Крыма и Адыгеи вырос на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этих регионов в январе вывезли за рубеж более 2 621,564 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, пишет Agrobook.

Фермер из Ростовской области Алексей Жданов считает, что новые пошлины нанесут заметный удар по фермерским хозяйствам, причем не только тем, кто выращивается зерно, но и животноводческим фермам. «Зерно не только идет на хлеб, но и на корм для скота и птицы. Экспортные цены на зерновые выросли, естественно, выросли и внутренние цены на зерно. Стоимость фуража также выросла, а значит страдают и животноводы», - рассказал Жданов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, у многих фермеров большие кредиты, которые невозможно погасить из-за низкой цены на зерно. При этом фермеры вынуждены строить склады и ангары, иначе зерно нужно продавать сразу после того как его собрали, и по самой дешевой цене.

Введение пошлин ударит в первую очередь по экономике южных регионов, где многие предприятия вложили средства в создание инфраструктуры для экспорта сельхозпродукции, считает директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрия Паршуков.

Фермер из села Садки Волгоградской области Валерий Выдрин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что занимается выращиванием зерна и масличных культур, а также животноводством.

По словам Выдрина, снижение стоимости пшеницы приведет к большим убыткам не только у фермеров. «Я думаю, что на всех скажутся новые пошлины. И на агрокомплексах. Комплексы крепче живут, им, может быть, будет полегче, а для мелких это очень заметно будет. Для мелких хозяйств в Волгоградской области есть угроза полного разорения и банкротства, потому что у нас нет таких урожаев, как в Краснодарском крае», - заявил он.

При этом Выдрин отметил, что никаких мер для снижения потерь от роста пошлин предпринять не получится, поскольку фермеры живут в долг, выплачивают кредиты за технику, взятую в лизинг. «Выплатили кредит - опять взяли. Иначе новую технику не купить. И Волгоградская область считается зоной рискованного земледелия. Если в Краснодарском крае дожди и озимые взошли, то у нас 50% озимых вообще не взошло из-за морозов. И не знаем, будет ли урожай», - сообщил Выдрин.

Он также добавил, что все фермеры выращивают зерновые на экспорт, так как в России невозможно реализовать всю местную продукцию.