Супруга Сергея Маракова пожаловалась на запрет свиданий

Состояние здоровья адвоката Сергея Маракова, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, оставляет желать лучшего, отметила адвокат Жанна Кариева. По словам супруги Маракова Ольги, чеченские силовики через адвоката передали ей, что свидание с мужем "не положено".

Как сообщал "Кавказский узел", силовики арестовали в Грозном адвоката Сергея Маракова на 10 суток за мелкое хулиганство, а затем он был обвинен в незаконном обороте наркотиков. В декабре 2020 года суд назначил ему домашний арест, но Верховный суд Чечни заменил меру пресечения на содержание под стражей, а также направил на повторное рассмотрение возбужденное против него дело. 1 февраля Верховный суд Чечни отказался смягчить меру пресечения Маракову, несмотря на ухудшение состояния здоровья. 11 февраля суд продлил Маракову срок содержания под стражей до 20 февраля.

Сергею Маракову грозит до 10 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Адвокат заявил, что наркотики ему подбросили силовики, и связал уголовное преследование с профессиональной деятельностью. В том, что Мараков был задержан в связи с его профессиональной деятельностью, уверены и опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Одно из последних дел Маракова было связано с земельными спорами с властями в Грозном, сообщил его коллега.

Защитник адвоката Сергея Маракова Жанна Кариева рассказала 14 февраля корреспонденту «Кавказского узла», что в последний раз виделась со своим подзащитным 12 февраля. «Состояние его здоровья оставляет желать лучшего. У него ощущаются последствия инфаркта — сердечная недостаточность, аритмия. Преклонный возраст тоже сказывается, как и подавленное состояние в связи с этими событиями. Конечно, в СИЗО ему предоставляют медицинскую помощь, но, понятно, что в условиях СИЗО ее возможности ограничены» - отметила Кариева.

По ее словам, следствие по делу Маракова активизировалось. «12 февраля была очная ставка, еще одна ставка будет 15-го», - рассказала Кариева. При этом, по ее словам, когда состоится следующее заседание суда, и чему оно будет посвящено - пока неизвестно.

Кариева также отметила, что по-прежнему покупает Маракову продукты и сигареты. «По тем телефонам, которые он мне дал в начале, многие просто не ответили, а кто ответил — те не пришли. Родных у него здесь нет. Матери 90 лет, а его жена должна сидеть с ней», - заключила адвокат.

Супруга Маракова Ольга Маракова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее не допускают к мужу. «Меня не вызывали в качестве свидетеля, а когда я хотела поехать на свидание, то передали через адвоката, что свидание «не положено», - рассказала она.

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов считает, что шансы на положительный результат обжалования продления срока содержания под стражей Маракова невысоки. "Судя по практике, начиная с дел Кутаева и Титиева, можно сделать однозначный вывод, что Мараков будет содержаться под стажей до начала слушания его дела в суде", – сказал он.

Старший юрист Правозащитного центра «Мемориал»* Марина Агальцова назвала мнение Аламова в целом справедливым. «В России в принципе не принято выпускать до суда людей, судимых по «наркотическим» статьям. В Чечне, с учетом особенностей ее правосудия, тем более» - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, юристы указали на схожесть дела против Маракова с предыдущими делами критиков чеченских властей, оценив при этом шансы на успешную апелляцию как невысокие. Так, правозащитник Руслан Кутаев в июле 2014 года был приговорен к четырем годам заключения по делу о незаконном хранении наркотиков. После апелляции 31 октября 2014 года срок заключения был снижен на два месяца. Кутаев признан политзаключенным правозащитным центром "Мемориал"*. Вышел на свободу в декабре 2017 года. 18 марта 2019 глава грозненского представительства "Мемориала"* Оюб Титиев был осужден на четыре года заключения по обвинению в хранении наркотиков. Был досрочно освобожден 21 июня 2019 года. По словам правозащитника, наркотики ему подбросили.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.