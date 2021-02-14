Ростовчане приняли участие в акции "Любовь сильнее страха"

14 февраля 2021, 22:13

Жители Ростова-на-Дону и городов Ростовской области опубликовали после акции в поддержку Алексея Навального в соцсетях фотографии с хэштегом #любовьсильнеестраха.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 и 31 января по всей России, в том числе на юге страны, прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Аналитики признали их самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

В городах России 14 февраля проходит акция "Любовь сильнее страха", которую анонсировали соратники Алексея Навального. Ее участники выходят во дворы в и включают фонарики. "Нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха. Солидарность и, конечно, любовь. Мы искали способ провести такую акцию, которой бы точно не помешал ОМОН, на которую каждый мог бы выйти без страха", - говорится в сообщении на сайте Алексея Навального.

Рискованной акцией назвал акцию с фонариками в эфире телеканала "Дождь" Павел Лобков. "С одной стороны, это выглядит очень мило, это выглядит очень гуманитарно, по-европейски. С другой стороны, это рискованно, потому что здесь нет элемента борьбы, острого драйва. Это выглядит искусственно и немножко гламурно", - отметил он.

Пользователи сети из Ростовской области выкладывают в соцсети фотографии и видео с прошедшей акции "Любовь сильнее страха". Фотографию с фонариком в поднятой руке у здания администрации Первомайского района в микрорайоне Сельмаш Ростова-на-Дону опубликовал в Instagram пользователь coi352.

Фотографии своих дворов c хэштегом #любовьсильнеестраха выложили пользователи Instagram v.ivanyan из Донецка Ростовской области и stylek12345 из Ростова-на-Дону.

Пользователь elena_zubaq опубликовала фото с фонариками, отметив также хэштеги #любовьсильнеестраха и #любовьспасетмир.

Фотография с надписью на снегу "Любовь сильнее страха" размещена в паблике в "ВКонтакте" "Подслушано (Новочеркасск)".

В этом же паблике в другом посте приводится анонс мероприятия в Ростове-на-Дону, в рамках которого в 20:00 небо осветили лучи прожекторов в память об освобождении Ростова от немецко-фашистских захватчиков, который автор заметки сопровождает надписью "Любовь сильнее страха".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".