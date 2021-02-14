Оппозиционер оштрафован за открытие бара в Тбилиси

14 февраля 2021, 10:04

Инспекция труда оштрафовала на 2000 лари лидера оппозиционной партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе, открывшего бар в Тбилиси вопреки ограничениям из-за пандемии.

Как сообщал "Кавказский узел", в Грузии проходят акции протеста против введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. На акции протеста 7 февраля тбилисские рестораторы заявили, что ограничения из-за пандемии, введенные властями Грузии, неэффективны, и пообещали открыть свои заведения, не дожидаясь разрешения чиновников. 13 февраля акция в центре Тбилиси завершилась столкновением с силовиками, двое активистов были арестованы за неповиновение полиции.

Власти Грузии решили с 1 февраля поэтапно снять ограничения, введенные в связи с COVID-19, но участники акций протеста, которые прошли в Тбилиси и Батуми 6 февраля, считают, что правительство делает это слишком медленно. Кроме того, до 1 марта по всей стране сохранен комендантский час, несмотря на то, что его отмены требуют протестующие.

Инспекция труда оштрафовала Зураба Джапаридзе на две тысячи лари за запрещенную экономическую деятельность, сообщили сегодня "Новости-Грузия".

"Физическое лицо оштрафовано на 2000 лари (более 600 долларов). Повторное нарушение повлечет уголовную ответственность, а объект будет опечатан", - сказала сотрудница инспекции труда Майя Микая.

Зураб Джапаридзе заявил, что не будет платить штраф, а бар продолжит работать, несмотря на ограничения.

Джапаридзе открыл бар "У Джапара" на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, вечером 13 февраля там собралась молодежь, сообщил "Спутник-Грузия". "Это акт политического неповиновения... В стране действует множество ограничений, в том числе комендантский час, то есть запрет на передвижение вечером, также ограничения касаются работы ресторанов, кафе, баров", – сказал Джапаридзе.

После полуночи в бар пришли сотрудники полиции и инспекции труда.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе решил помочь клубу "Реформер" продолжить работать, несмотря на ограничения, и заключил устное соглашение с хозяином заведения, арендовав помещение вместе с оборудованием как жилплощадь. Власти оштрафовали владельца клуба на 10 000 лари (порядка 3000 долларов).

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".