Пользователей Instagram встревожило видео с мертвыми птицами и дельфинами в Анапе

14 февраля 2021, 06:13

Видео с выброшенными на пляж в районе Анапы мертвыми птицами и дельфинами опубликованы в соцсети Instagram. Пользователей встревожили ролики и возмутило состояние анапских пляжей, заваленных мусором.

Видеоролик о массовой гибели дельфинов и птиц на берегу Черного моря в Анапе опубликовал Instagram-паблик "Типичный Краснодар" (469 тысяч подписчиков) 13 февраля.

На кадрах видео видно множество птиц, которые лежат на песке пляжа. По словам мужчины, снимающего видео, он не помнит, чтобы было так много мертвых птиц. Некоторые птицы еще живы, они сидят на берегу, обессиленные. Затем он набрел на мертвого дельфина. Автор ролика при этом отмечает, что погода значительно ухудшилась.

Аналогичный видеоролик опубликовала ранее, 11 февраля, в Instagram-паблике "Типичная Анапа" (48 тысяч подписчиков) местная жительница. В подписи к ролику говорится, что место действия - Витязевская коса, названная "полосой отчуждения".

Помимо тел птиц и дельфинов пляж усыпан мусором и плавником. "После последних штормов коса от Витязево до Благовещенской усыпана мусором и тушками птиц. Попадаются и мертвые дельфины", - также говорится в подписи.

Пользователей обоих пабликов (видеоролики набрали 113 934 и 7 508 просмотров соответственно) встревожило обилие мертвых животных и возмутило состояние пляжа. "Что говорить про косу, если в центре города в районе пирса у Золотой бухты гора мусора, мертвые птицы и мертвый дельфин", - написала dia.photo.

"Какой ужас! А куда смотрит Роспотребнадзор, природохрана?" - спрашивает syakubi28.

"Скоро от такой экологии все живое вымрет без войны", - волнуется lyudmila03081966.

"Мусор на мусоре. Бутылки, пакеты, бычки... И после мы удивляемся гибели фауны?" - возмущается delta172382.

"Здесь надо на уровне прокуратуры и мэрии заняться этим делом", - считает tani.a8920.

"На прошлой неделе в Геленджике видели на берегу погибших дельфинов и птичек", - поделился ld_1372, а viktoria_pobeda84 рассказала, что в конце января наблюдала аналогичную картину: "На пляже пос.Ольгинка, Туапсинского района тоже лежали точно такие же мертвые птицы". "В Лазаревском тоже нырки лежали и дельфины мертвые", - добавила elsochiii.

"Кавказский узел" также сообщал, что в мае 2020 года жители Кубани пожаловались на загрязнение пляжей в Анапе, Геленджике и Тамани нефтепродуктами. По словам эколога Евгения Витишко, загрязнения такого масштаба происходит очень редко, и эти нефтепродукты могут нанести непоправимый вред всей экосистеме Черного моря и человеку.