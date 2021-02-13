Жители Батуми сумели добиться приостановки строительства высотки на бульваре

13 февраля 2021, 05:00

Участники прошедшей в столице Аджарии акции блокировали стройплощадку, не допустив проезда цементовозов. Строительство высотного здания на месте бывшей бальнеологической клиники нарушает архитектурный стиль старого Батуми, заявили протестующие.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 января в Батуми прошла акция протеста против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники. Строительство 16-этажного отеля на месте бывшей бальнеологической клиники в Батуми нарушает архитектурный стиль старого города, заявили участники акции протеста, состоявшейся 25 января.

Длина Батумского бульвара в столице Аджарии Батуми составляет около 7 километров. Строить его начали в XIX веке, а закончили уже в XXI веке: в 2004 году существующий парк, разбитый вдоль моря, удлинили на 1200 метров. Эту пристроенную часть назвали "Новым бульваром", а все возведенные вокруг новые дома вскоре назвали "Новым Батуми", говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

Митинг против строительства высотного здания на бульваре жители Батуми провели 12 февраля. “Мы сумели хотя бы на сутки приостановить строительство многоэтажки на месте бывшей поликлиники, не допустив на строительную площадку два грузовых автомобиля-цементовоза. Не знаю, как будет дальше, но в этот день строительство прекратилось”, - заявила «Кавказскому узлу» организовавшая митинг руководитель НПО «Ботоми» Зейнаб Диасамидзе.

Напомним, что организация "Ботоми" объявила сбор подписей под петицией, адресованной в министерство культуры Аджарии с требованием прекратить строительство в исторической части города Батуми. По данным на 12 февраля под петицией собрана 5201 подпись.

“Сегодня (12 февраля) в наше НПО “Ботоми” пришел официальный ответ из министерства культуры Аджарии, в котором говорится, что наша петиция принята к рассмотрению и она будет рассмотрена. Но без постоянной народной поддержки, без митингов, добиться справедливого решения будет трудно”, - заявила Зейнаб Диасамидзе.

“Мы пришли на митинг потому, что создается опасный прецедент - на территории исторического памятника ведется строительство нового объекта. После этого весь бульвар не застрахован от опасности быть застроенным”, - заявила «Кавказскому узлу» жительница Тбилиси Нана.

“Мы все проводили детство на бульваре или в Пионерском парке. Но на наших глазах Пионерский парк застроили коммерческими объектами, остается только бульвар как визитная карточка Батуми. Но и его теперь застраивают, нужно остановить это, пока не поздно”, - сказал «Кавказскому узлу» 50-летний Артур, участвовавший в митинге.

“Сегодня пришло немало людей - больше ста. И это в будний день, в разгар рабочего дня. Это показывает, что судьба бульвара очень тревожит батумццев. А главное - молодежи много, то есть, молодое поколение хорошо понимает, чего может лишиться”, - сказал «Кавказскому узлу» Николай Рухадзе.

Среди протестующих был и уволенный из Совета по охране культурного наследия при министерстве культуры Аджарии Шота Гуджабидзе.

“Конечно, я не мог сегодня сидеть дома. Если я отстаивал исторический вид бульвара на своем рабочем месте, то и в общественных выступлениях я считаю необходимым продолжать борьбу. Потому что это огромное здание полностью ломает и внешний вид бульвара, и его функцию рекреационной зоны”, - говорит Шота Гуджабидзе.

Напомним, что в защиту Шоты Гуджабидзе выступили несколько НПО, которые опубликовали письмо протеста против его увольнения. В настоящее время интересы Гуджабидзе защищает НПО “Ассоциация молодых юристов”.

"11 февраля мой адвокат получил объяснение от Совета о том, что меня уволили якобы за то, что в своей публикации на фейсбуке я дискредитирую Совет. Однако в приведенном посте нет никакой дискредитации. Поэтому мы однозначно пойдем в суд, в этом со мной согласен адвокат из Ассоциации молодых юристов. Но нужно успеть подать иск до 23 февраля - пока не истек месяц,отведенный по закону на обжалование решения Совета”, - заявил «Кавказскому узлу» Шота Гуджаббидзе.

Первые попытки снять с бульвара статус объекта культурного наследия предпринимались еще при Михаиле Саакашвили.

“Но тогда мы отстояли эти попытки. Потом, в 2015 году власти города хотели снять статус не со всего бульвара, а с одной из трех линий - средней и застроить ее коммерческими объектами. Мы и тогда смогли отстоять бульвар, не позволили начать стройку. И вот теперь хотят построить 15-этажное здание в исторической части, где еще при Саакавшили был принят запрет о строительстве зданий выше 15 метров”, - рассказал житель Батуми пенсионер Ростом.

Он пояснил, к старому бульвару примыкают некоторые рекреационные зоны, одна из которых - территория бывшей лечебницы, где находились лечебные ванны коммерсанта Бояджани. “Потом, в советское время это была курортная поликлиника с ваннами. Зданию в конце 70 х надстроили второй этаж и обрамляли его туфом. Оно было безлико,но скромно вписывалось в город”, - сказал Ростом «Кавказскому узлу».

Во время митинга были столкновения с полицией.

“Задержаний не было, но были перепалки, попытки предотвратить сближение митингующих и строителей”, - рассказал Шота Гуджабидзе «Кавказскому узлу».

“Задержанных не было, и полиция вела себя корректно. Однако почему-то с нами не хотят встречаться ни представители министерства культуры, ни инвесторы из Амбассадор-групп. И это очень странно - с участка не снят статус культурного наследия, так что при следующей смене власти мы обязательно добьемся сноса этого здания», - сказала Зейнаб Диасамидзе.

Митингующие сомневаются, что компании дали разрешение на строительство, пояснила Зейнаб Диасамидзе.

Внешнему виду бульвара ничего не угрожает, считает юрист компании Амбассадор Групп Гоча Камкия.

“Да, это здание модерновое, но оно отражает самобытность бульвара и вписывается в него. Кроме того - это инвестиции в размере 40 миллионов долларов и последующее трудоустройство 300 человек из жителей Батуми”, - заявил «Кавказскому узлу» Гоча Камкия.