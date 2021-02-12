На месте взрыва во Владикавказе. 12 февраля 2021 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

12 февраля 2021, 18:23

Взрыв во Владикавказе продолжил череду инцидентов на рынках и в магазинах

Взрыву, разрушившему сегодня супермаркет во Владикавказе, предшествовали два аналогичных инцидента в сентябре 2010 года, в том числе теракт около Центрального рынка, при котором погибли 20 человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром взрыв, произошедший, предположительно, после утечки газа, разрушил здание на улице Алихана Гагкаева, 3 во Владикавказе. При взрыве пострадал охранник, он рассказал, что был в здании один. Людей в момент взрыва не было и поблизости, хотя днем это многолюдное место, рассказали очевидцы происшествия.

Сервис "Яндекс. Карты" определяет адрес места взрыва как улицу Алихана Гагкаева, 1А. По этому адресу расположены "Магнит", "Магнит Косметик", издательский дом "Ниал", магазин мебели "Фарн" и "Телеком плюс". Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии меньше 20 метров, ближайший детский сад - в 300 метрах, за домами, а гимназия "Диалог" - в 250 метрах.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", основанным на собственных данных и сведениях из открытых источников, сегодняшний взрыв стал первым с 2010 года взрывом в общественном месте Владикавказа.

11 сентября 2010 года в спальном районе Владикавказа рядом с продуктовым рынком взорвался автомобиль, люди не пострадали. В МВД заявили, что в машине взорвалась граната, но этот взрыв был не терактом, а следствием криминальных разборок.

Двумя днями ранее, 9 сентября 2010 года, недалеко от Центрального рынка Владикавказа террорист-смертник взорвал легковую машину с газовым баллоном. В результате теракта, помимо смертника, погибли 19 человек, а общее число пострадавших превысило 160 человек.

Предыдущий громкий инцидент произошел во Владикавказе 6 ноября 2008 года, когда при взрыве в маршрутном такси погибли 12 человек, еще 43 получили ранения. Личность смертницы, которая совершила взрыв, силовики установить не смогли, но заявили, что за терактом стоят международные террористические организации.

9 марта 2005 года неизвестные разбили камнем витрину магазина во Владикавказе и бросили туда самодельное взрывное устройство. "Устройство разорвалось, однако мощность взрыва была небольшой, и особых разрушений в помещении не было", - процитировало в тот же день сотрудника МВД РИА Новости.

В мае 2002 года стало известно, что на владикавказском рынке "Алан" милицейский патруль обнаружил банку с селитрой, начиненную подшипниками. Рынок был оцеплен, а взрывное устройство позднее обезврежено.

Примечание:

"Взрыв в Северной Осетии стал пятым за четыре года", "Житель Северной Осетии погиб после взрыва в машине", "Потушен крупный пожар на рынке Владикавказа".

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