Черкесский городской суд. Фото: //cherkessky.kchr.sudrf.ru/

11 февраля 2021, 19:06

Осужден участник перестрелки в кафе Черкесска

Житель Карачаево-Черкесии, который пытался стрелять из боевого оружия в кафе отеля "Гранд Хаят" в Черкесске, приговорен судом к двум с половиной годам лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что ночью 21 декабря 2018 года в Черкесске 37-летний житель аула Верхняя Теберда получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина был ранен во время конфликта в кафе гостиницы "Гранд Хаят" и был доставлен в приемное отделение больницы, но спасти его не удалось. В убийстве был заподозрен ранее судимый 29-летний житель села Светлое, ему удалось скрыться.

МВД по Карачаево-Черкесии объявило подозреваемого в убийстве в кафе гостиницы "Гранд Хаят" в федеральный розыск, следует из информации на сайте ведомства от 14 января 2019 года. На сегодняшний день информации о задержании подозреваемого не поступало.

Тем временем Черкесский городской суд признал одного из участников перестрелки в кафе Черкесска виновным в хулиганстве (часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России) и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, между несколькими посетителями кафе началась потасовка, переросшая в драку, в результате которой погиб местный житель. Один из участников конфликта вытащил боевое огнестрельное оружие и пытался сделать несколько выстрелов, но произошла осечка. Суд приговорил его к 2,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 213 Уголовного кодекса России предусматривает до семи лет лишения свободы, часть 1 статьи 222 Уголовного кодекса России - до четырех лет лишения свободы. 

Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно решения суда не поступало.

Примечание:

"Подозреваемого в хранении оружия дагестанца оставили под стражей", "Двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы заочно", "Суд отправил в колонию участника массовой драки в больнице Минвод".

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