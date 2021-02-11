Полиция Дагестана обнародовала видео с признанием женщины о куклах в саване

11 февраля 2021, 16:48

МВД Дагестана опубликовало видео допроса женщины, муж которой заявил о подмене умерших младенцев куклами. Женщина призналась, что симулировала беременность и выдумала историю о смерти двойни после родов.

"Кавказский узел" сообщал, что человек, хоронивший в Дагестане умершую вскоре после родов двойню, обнаружил вместо трупов завернутые в погребальные покрывала куклы. Мужчина указал, что дети родились в перинатальном центре в Ставрополе. МВД Дагестана подтвердило достоверность снятого на кладбище видео и направило запрос в Ставропольский край. История с умершими младенцами и подменой их тел куклами - выдумка, жена автора видео не рожала, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Часть пользователей Instagram раскритиковала женщину, другие усомнились в версии Владимирова. "В показаниях можно написать что угодно, за деньги или же за угрозу", - отметил один из пользователей соцсети.

Сегодня МВД Дагестана подтвердило слова губернатора. "В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что женщина не была беременна и, соответственно, не обращалась в перинатальный центр в качестве роженицы для оказания помощи", - говорится в сообщении полиции.

Действиям "фигурантов произошедшего" будет дана правовая оценка, пока процессуальное решение не принято, сообщило МВД Дагестана на своем сайте.

Жена автора резонансного видео пояснила полиции, что симулировала беременность. "И я сама поверила в это, что он действительно есть. У меня начал расти живот, я начала чувствовать шевеление. Это видел и супруг, это видели и родители - у меня начал расти живот. У меня был очень большой живот до 40-й недели беременности <...> Я не знаю, то ли это мое воображение, что это было - я не знаю", - говорит она на видео, опубликованном сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram.

По словам женщины, она сказала мужу, что ждет двойню, поскольку он мечтал об этом. Не решаясь раскрыть обман, она покупала детские вещи, приобрела кроватку. Затем она заявила родным, что отправляется рожать в перинатальный центр. Женщине удалось убедить родных не провожать ее в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В действительности она арендовала квартиру, откуда высылала близким фотографии новорожденных, найденные в интернете. "Я сказала маме, что я родила двух мальчиков <...>. Мне надо [было] кого-то им показать. Стала скриншоты искать и отправила им - и мужу, и свекрови", - пояснила женщина в полиции.

Когда пришло время выписываться из роддома, она набила заранее приобретенные куклы песком, чтобы их вес соответствовал весу реальных младенцев, и даже надела на куклы вещи, пропитанные для запаха детским питанием. Женщина завернула куклы в погребальные саваны и попросила мужа не разворачивать их, сославшись на представителей мусульманского духовенства из морга.

Она утверждает, что и после того, как симптомы ложной беременности прошли, переживала за кукол, как за настоящих детей. "Я понимала, что это куклы, но у меня душа болела так, как будто я с детьми прощаюсь", - рассказала женщина. Она подчеркнула, что так и не сказала мужу о своем обмане. "Муж ни о чем не знал, абсолютно", - говорит женщина на видео.