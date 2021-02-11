Ростовская активистка объявила голодовку после повторного ареста

11 февраля 2021, 02:55

Силовики задержали активистку Юлию Морозову при выходе из приемника, где она отбывала административный арест. Суд назначил ей еще семь суток ареста за участие в акции в поддержку Навального в Ростове-на-Дону 23 января. В знак протеста Морозова отказалась принимать пищу.

Как писал "Кавказский узел", 23 января уличные протесты сторонников Алексея Навального прошли по всей России, в том числе и в Ростове-на-Дону. В этот день в городе, по данным губернатора Василия Голубева, были задержаны 75 человек. Очередная акция в поддержку Навального прошла в Ростове-на-Дону 31 января. По состоянию на 2 февраля, суды вынесли решения об административном аресте 42 участников акции, еще 80 активистам были назначены штрафы. Активистка Татьяна Спорышева, задержанная в ночь на 23 января и арестованная по статье о мелком хулиганстве, связала эти события с местью силовиков за активную позицию.

Юлию Морозову силовики задержали днем 10 февраля на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка партии "Яблоко" Елена Меньшенина. Он сказала, что после задержания Морозову доставили в отдел полиции, где на неё составили новый протокол - за участие в акции протеста 23 января.

Кировский райсуд Ростова-на-Дону признал Морозову виновной по статье о нарушении проведения массовых акций (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ей семь суток ареста, добавила Меньшенина.

В знак протеста против решения суда Морозова объявила голодовку, сказала она.

Меньшенина пояснила, что ранее Морозова была задержана 31 января, ее поместили под стражу на 10 суток по статье 20.6.1 КоАП РФ (о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. - Прим. "Кавказского узла").

Заявление Юлии Морозовой о том, что в случае повторного решения суда о ее аресте она прекратит принимать пищу, опубликовано 10 января в Telegram-канале "Солидарность". "Я считаю, что эти действия совершенно незаконны, не имеют под собой никаких оснований. Ввиду того, что я глубоко возмущена происходящим [...] в знак протеста я объявляю голодовку", - сказала она на видео.