10 февраля 2021, 20:58

Оппонент Пашиняна освобожден из-под ареста

Суд отпустил под подписку о невыезде лидера карабахской партии "Единая Армения" Ваана Бадасяна, арестованного после призыва расправиться с Николом Пашиняном.

Как писал "Кавказский узел", 29 января лидер карабахской партии "Единая Армения" Ваан Бадасян был задержан и арестован на два месяца. По версии следователей, он призывал расправиться с Николом Пашиняном.

В ноябре 2020 года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции потребовали отставки Никола Пашиняна с поста главы кабмина. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Пашинян согласился только на проведение досрочных выборов в парламент. Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Никола Пашиняна уйти в отставку, а при обсуждении внеочередных парламентских выборов возникло много разногласий среди оппозиционеров, указали армянские политологи в январе.

Прокурор Геворг Саргсян принял решение заменить Ваану Бадасяну арест подпиской о невыезде, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Араик Папикян.

Об освобождении Бадасяна также сообщил на своей странице в  Facebook советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

Бадасян был арестован, так как суд счел высокой вероятность совершения им преступления, если он будет находиться на свободе, указал Абрамян в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Однако затем Бадасян признал, что заявление "было сделано на эмоциональном фоне", указал советник генпрокурора. Суд также учел ситуацию в семье Бадасяна, его состояние здоровья и участие в войне, отметил Абрамян.

Напомним, Ваан Бадасян баллотировался в президенты Нагорного Карабаха на прошедших в марте 2020 выборах. Осенью 2020 года он принимал участие в карабахской войне и получил ранение в голову. 

Примечание:

"Аналитики обсудили шансы Пашиняна сохранить власть после внеочередных выборов", "Оппозиция оспорила данные полиции о задержанных активистах в Ереване", "Армянские политологи назвали низкими шансы оппозиции привлечь голоса провластных депутатов".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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