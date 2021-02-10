Нагавкин добился приема в прокуратуре после задержания в Волгограде

10 февраля 2021, 14:37

В прокуратуре Волгоградской области после задержания Нагавкина во время пикета приняли его жалобу на следствие и пообещали изучить дело перед утверждением обвинительного заключения. Активисту из Калача-на-Дону Игорю Нагавкину предъявлено обвинение в краже, основанное на поддельных документах, заявил его адвокат Юрий Бенгардт.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2016 года эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по подозрению в краже. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью. Сегодня Нагавкин вышел к зданию прокуратуры Волгоградской области на одиночный пикет с требованием проверить обоснованность уголовного преследования. Силовики задержали пикетчика. Нагавкин, которому не позволили пригласить адвоката, считает, что нарушено его право на защиту. Когда активиста отпустили, он возобновил пикет.

Нагавкин обвиняется в краже драгоценностей. По версии следствия, он и "неустановленные лица" вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли "по не зависящим от них обстоятельствам".

В прокуратуре пообещали изучить дело Нагавкина

По словам Игоря Нагавкина, повторный пикет продолжался час, затем помощник прокурора пригласила его в кабинет. "Она приняла от меня жалобу. Я также попал на прием к начальнику управления по надзору за процессуальной и разыскной деятельностью, он меня выслушал", - сообщил активист.

В пресс-службе областной прокуратуры подтвердили, что выслушали Игоря Нагавкина. "Мужчина является фигурантом уголовного дела, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража в особо крупном размере"), а также в покушении на указанное преступление. Данное уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Полнота, достаточность и законность собранной следствием доказательств базы по данному уголовному делу будет проверена прокуратурой по мере поступления материалов для утверждения обвинительного заключения", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Оперативники, прервавшие сегодня пикет у здания прокуратуры, действовали по поручению следователя, который занимается делом Нагавкина, указал его адвокат Юрий Бенгардт. "Требование было о доставлении обвиняемого для участия в следственных действиях. Формально они таким образом выполняли постановление. В нем было указано, что Нагавкину необходимо явиться в Главное следственное управление в 10 часов, а следственные действия проводились с ним в 9.15, без адвоката. Меня там не дождались", - подчеркнул адвокат.

Игорь Нагавкин заявил, что связывает свое уголовное преследование с правозащитной деятельностью. "Я защищал заключенных, выступал против пыток", - сказал он.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Он, в частности, защищал собственного брата, который оказался в СИЗО по подозрению в сбыте наркотиков. Игорь Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области первого созыва, выступал на московской пресс-конференции по гуманизации ФСИН в 2009 году, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Игоря Нагавкина.

Активист напомнил о жестком задержании в 2016 году и пожаловался на то, что из-за уголовного преследования лишился заработка. "Нас положили на землю и заморозили: у одного туберкулез открылся, у меня было обострение синусита. В Московском городском суде нас избили <силовики> перед судебным заседанием. Вся деятельность моя связана с тем, что я должен находиться в Москве, но из-за подписки о невыезде следователь отказывает мне в разрешении на выезд. Возможности для заработка у меня практически нет", - пояснил Нагавкин.

Защита заявила о поддельных документах в материалах дела

Нагавкин пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что протестует против нарушений, которые, по его мнению, допущены следствием. Он утверждает, что обвиняется в краже украшений, которые не были указаны в счет-фактуре, имеющейся в материалах дела. "Потерпевшей при закупке предметов выписывают счет-фактуру. В ней отсутствуют предметы, которые она указывает. К примеру, счет-фактура на 10 предметов, а по обвинительному заключению – 11. Откуда взялся 11-й предмет?" - возмутился активист.

Он сообщил, что подал сотруднику прокуратуры, который курирует дело, более 15 жалоб, но все они были перенаправлены следователю.

В свою очередь, следствие считает, что Нагавкин и его адвокаты умышленно затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела. Это утверждение легло в основу постановления суда Центрального района Волгограда от 25 января. В решении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", суд, в соответствии с ходатайством следователя, предписывает Нагавкину завершить ознакомление с материалами дела в течение суток. При этом объем уголовного дела составляет 31 том, а срок предварительного следствия истекает лишь 15 марта.

Следствие тянется уже четыре года и пять месяцев, указал адвокат Нагавкина Юрий Бенгардт. Суд еще 31 августа 2018 года указал на допущенные следствием нарушения и вернул дело в прокуратуру. После этого следствие неоднократно продлевалось, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Он утверждает, что в основу обвинения положены поддельные документы. "А именно: счет-фактуры, товарные накладные, расходные накладные и корешки приходных кассовых ордеров. Из-за длительного срока следствия <следователь> не стал проверять достоверность полученных счет-фактур и товарных накладных, которые положил в основу обвинения, а также не стал сверять указанный похищенный товар со счет-фактурами. Во время ознакомления с материалами уголовного дела мною были обнаружены в томах дела акты ревизии, которые не соответствуют стандартам законодательства РФ и не отображают ход продажи и остатков товара, счет-фактуры и товарные накладные, а также корешки приходных кассовых ордеров", - сказал Юрий Бенгардт.

Адвокат подчеркнул, что эти материалы появились в уголовном деле только в октябре 2020 года, когда им занялся новый следователь. "На данных бухгалтерских документах видно невооруженным взглядом, что подписи и печати различаются, а в некоторых вообще отсутствуют. Потерпевшая заявила о хищении у нее ювелирных изделий, которых у нее не вообще не было, а следовательно, похищены они быть не могли", - заключил адвокат.

Расследование затянулось именно потому, что доказательств вины Нагавкина нет, уверен Юрий Бенгардт. "Это единственная причина, по которой все это до сих пор длится и продлевается без каких-либо мотивов. Один эпизод расследуется с 2013 года. На первоначальных этапах были обыски у Нагавкина. У него были обнаружены ювелирные изделия, которые якобы были похищены. Он утверждает, что они были ему подкинуты. В период совершения преступления Нагавкина в Быково не было. Достоверных доказательств того, что он там был, не существует", - заявил адвокат.

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