Возобновлена работа канатных дорог на курорте Домбай

10 февраля 2021, 11:36

Канатные дороги Домбая заработали после однодневного простоя, сообщила сегодня администрация поселка. В горах Карачаево-Черкесии высотой более 2000 метров лавиноопасно, информировало республиканское управление МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в курортном поселке Домбай из-за сильного ветра и снегопада и отсутствия видимости на склонах 9 февраля была приостановлена работа канатных дорог, сообщила администрация.

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек – президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. При этом количество туристов на горных курортах в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии оставалось большим, несмотря на прогнозы о лавиноопасности.

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии заработали канатные дороги, сообщила сегодня администрация одноименного поселения. "Сегодня возобновляется работа всех канатных дорог Домбая. Видимость на трассах хорошая. При этом мы просим всех отдыхающих: не съезжать за пределы горнолыжных трасс", - привел "Интерфакс" слова сотрудника администрации.

В горах Карачаево-Черкесии высотой более 2000 метров до 11 февраля сохраняется лавиноопасность, сообщило Управление МЧС России по Карачаево-Черкесии на своем сайте 9 февраля.

Напомним, что, по данным спасателей, в районе схода лавины 18 января оказались семь человек, шесть из которых спаслись. Следователи после происшествия начали расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, прокуратура заявила, что к сходу лавины мог привести принудительный спуск лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Домбай идет снег с дождем, температура воздуха -1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. Ночью также ожидается снег с дождем, температура снизится до -3 градусов. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.