Канатная дорога на Домбае. Фото пресс-службы курорта http://www.dombaj.ru/glossary/infrastruktura/kanatnye-dorogi

10 февраля 2021, 11:36

Возобновлена работа канатных дорог на курорте Домбай

Канатные дороги Домбая заработали после однодневного простоя, сообщила сегодня администрация поселка. В горах Карачаево-Черкесии высотой более 2000 метров лавиноопасно, информировало республиканское управление МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в курортном поселке Домбай из-за сильного ветра и снегопада и отсутствия видимости на склонах 9 февраля была приостановлена работа канатных дорог, сообщила администрация.

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек – президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. При этом количество туристов на горных курортах в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии оставалось большим, несмотря на прогнозы о лавиноопасности.

На горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии заработали  канатные дороги, сообщила сегодня администрация одноименного поселения. "Сегодня возобновляется работа всех канатных дорог Домбая. Видимость на трассах хорошая. При этом мы просим всех отдыхающих: не съезжать за пределы горнолыжных трасс", - привел "Интерфакс" слова сотрудника администрации.

В горах Карачаево-Черкесии высотой более 2000 метров до 11 февраля сохраняется лавиноопасность, сообщило Управление МЧС России по Карачаево-Черкесии на своем сайте 9 февраля. 

Напомним, что, по данным спасателей, в районе схода лавины 18 января оказались семь человек, шесть из которых спаслись. Следователи после происшествия начали расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, прокуратура заявила, что к сходу лавины мог привести принудительный спуск лавины с верхней части склона горы Мусса-Ачитара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла",  сегодня днем в поселке Домбай идет снег с дождем, температура воздуха -1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. Ночью также ожидается снег с дождем, температура снизится до -3 градусов. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели отчитались о завершении поисковых работ в Домбае", "Трассы Домбая остались открытыми после схода лавины", "Спасатели вытащили сноубордиста из глубокой трещины на Эльбрусе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2021, 13:04

10 февраля 2021, 12:16

10 февраля 2021, 11:12

10 февраля 2021, 10:40

10 февраля 2021, 09:58

  • Мишустин назвал Адыгею и Калмыкию проблемными регионами

    Адыгея и Калмыкия остаются регионами с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, указал премьер-министр России Михаил Мишустин после посещения республик и поручил министрам контролировать выполнение программ развития этих регионов. Главы Адыгеи и Калмыкии не смогли в полной мере использовать визит Мишустина для решения "системных проблем" своих республик, обратил внимание политолог Андрей Решетов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи