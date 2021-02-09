ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации жителям Северной Осетии по делу по пытках

09 февраля 2021, 15:32

Европейский суд по правам человека назначил по 60 тысяч евро компенсации жителям Северной Осетии Рустаму Цурову, Умару Хадзиеву и Алихану Оздоеву, которые отбывают длительные сроки лишения свободы по обвинению в терроризме, признав нарушение статей Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток и праве на справедливое судебное разбирательство. Отец Умара Хадзиева назвал решение ЕСПЧ справедливым.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Северной Осетии 13 декабря 2007 года признал Рустама Цурова, Умара Хадзиева и Алихана Оздоева виновными в совершении террористических актов в республике по указанию Басаева и Абу-Дзейта, и приговорил Цурова к 24 годам лишения свободы, Хадзиева к 23 годам, Оздоева - к 18 годам. В ходе процесса осужденные отрицали свою вину, заявив, что дали показания под пытками.

По версии следствия и суда, жители поселка Карца Хадзиев, Цуров и Оздоев были задержаны при въезде во Владикавказ в июле 2006 года. При досмотре автомобиля "Газель", принадлежащего Рустаму Цурову, было обнаружено взрывное устройство мощностью около 15 кг тротила.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня объединенное постановление "Успанов и другие против России", рассмотрев жалобы 13 человек на жестокое обращение со стороны правоохранительных органов и на использование в судах показаний, добытых силой. Интересы жителей Пригородного района Северной Осетии Рустама Цурова, Умара Хадзиева и Алихана Оздоева в ЕСПЧ представляли юристы Правозащитного центра "Мемориал" Иса Гандаров, сотрудничавшая с "Мемориалом" юрист Элеонора Давидян и юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC), Лондон. ЕСПЧ признал нарушения статей о запрете пыток и жестокого обращения и праве на справедливое судебное производство Конвенции. Каждому из троих заявителей присуждена компенсация морального вреда в размере 60 тысяч евро, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал"*.

Каждый (...) при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, говорится в статье 6 "Конвенции о защите прав человека и основных свобод", текст которой размещен на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

21 июля 2006 года жители поселка Карца, 22-летний Умар Хадзиев, 29-летний Алихан Оздоев и 27-летний Рустам Цуров, были остановлены во Владикавказе сотрудниками ГАИ для проверки документов. Документы оказались только у Цурова. Всех троих доставили в отдел милиции Промышленного района Владикавказа для установления личности. Позже в отдел приехали сотрудники регионального управления по борьбе см организованной преступностью (РУБОП), которые заявили, что в машине задержанных, было обнаружено взрывное устройство. Задержанных доставили в РУБОП, где стали допрашивать, оскорбляя по национальному признаку (Оздоев, Цуров и Хадзиев — ингуши) и избивая, говорится в пресс-релизе "Мемориала".



Силовики били задержанных ногами, дубинками и бутылками с водой, надевали им на головы пластиковые пакеты, пытали током, прижигали сигаретами, требовали признаться в преступлениях. "Истязания продолжались около полутора часов, заявители периодически теряли сознание. На просьбы о медицинской помощи сотрудники не реагировали. После избиений всех троих отправили в камеры. Врачи, которые обследовали их на следующий день, зафиксировали травмы на разных частях тела. 24 июля 2006 года Хадзиева, Оздоева и Цурова снова избивали, после чего госпитализировали с многочисленными травмами. Позже снова вернули в камеры. В результате они были вынуждены признаться в совершении преступлений террористической направленности", - отмечается в сообщении.

Заявители жаловались на жестокое обращение в прокуратуру Промышленного района Владикавказа. 19 октября 2006 года было возбуждено уголовное дело. Однако 19 марта 2007 года его закрыли из-за отсутствия состава преступления. Жалобы в суд на это решение были отклонены. 19 июня 2008 года Хадзиев, Оздоев и Цуров обратились с жалобой в ЕСПЧ, информировал правозащитный центр.



Несмотря на то, Хадзиев, Оздоев и Цуров позднее отказались от показаний, данных под пытками и без адвокатов, Верховный суд Северной Осетии признал их виновными, апелляции на приговор были отклонены. Все трое до сих пор отбывают наказание по приговорам, в основу которых легли выбитые под пытками показания, сообщил "Мемориал"*.



Отец Хадзиева поблагодарил ЕСПЧ за справедливое решение. "В России мы не нашли механизма справедливого и объективного рассмотрения дела и были вынуждены обратиться в Страсбургский суд. Мы рады, что есть суд, который может решить проблемы малоимущих бесправных людей, нуждающихся в защите, и который вынес справедливое решение по делу моего сына. Мы благодарны правозащитным организациям за оказанную помощь", - процитировал слова Багаудина Хадзиева "Мемориал"*.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.