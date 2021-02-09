Омбудсмены заинтересовались видео о помолвке девочки в Грузии

09 февраля 2021, 08:35

Уполномоченный по правам человека в Азербайджане обратился к грузинскому коллеге после публикации видео о помолвке в Грузии 11-летней азербайджанской девочки и 15-летнего мальчика и потребовал провести расследование. Аппарат омбудсмена Грузии начал проверку этих сведений.

Как писал "Кавказский узел", на Кавказе сохраняются традиции ранних брачных отношений. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки в НПО Грузии предложили ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо защитить несовершеннолетних от попыток принудить их вступить в брак, и эту работу надо начинать в школах, отметили неправительственные организации Грузии.

Кадры помолвки 15-летнего мальчика с 11-летней двоюродной сестрой были сделаны в грузинском селе Поничала (Соганлыг, пригород Тбилиси), являющемся местом компактного проживания азербайджанцев в Грузии, информировало 8 февраля издание Day.az.

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева официально обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджария с запросом о помолвке двух детей в грузинском селе Поничала, сообщило 8 февраля на своем сайте Meydan.tv.

В своем обращении омбудсмен попросила соответствующие государственные органы Грузии незамедлительно расследовать происшествие и принять меры по защите прав детей.

Аппарат омбудсмена Грузии начал проверку в связи возможной церемонией помолвки азербайджанской девочки-подростка, видеозапись которой была распространена в социальных сетях, сообщило 8 февраля агентство "Репорт".

"К сожалению, ранние браки и помолвки по-прежнему широко распространены в Грузии. Факты, исследованные омбудсменом, показали, что такие случаи в основном имеют форму принудительного брака, незаконного лишения свободы и соглашения между родителями. Предпринимаемые государством шаги в этом направлении, а также превентивные меры не позволяют адекватно решить эту проблему, стоящую перед страной", - процитировало заявление офиса омбудсмена агентство.

Представители омбудсмена получили дополнительную информацию по этому поводу и сразу передали ее в правоохранительные органы, информировало агентство.

Министерство внутренних дел Грузии начало расследование в связи с распространенным в социальных сетях видео о помолвке 11-летней девочки и 15-летнего мальчика, сообщило издание 24news.ge.

Главное управление департамента полиции по делам несовершеннолетних начало расследование по части 2 статьи 150 УК Грузии, подпункту "а", которая предусматривает принуждение несовершеннолетнего к заключению брака, информирует издание.