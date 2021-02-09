Родители потребовали решить проблему нехватки детских садов в Ереване

09 февраля 2021, 04:29

Проблема с детскими садами существовала в Ереване всегда, однако она усугубилась в связи с эпидемией коронавируса, заявили "Кавказскому узлу" участники акции протеста, которые потребовали возобновить прием детей в дошкольные учебные заведения.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 февраля участники пикета у здания мэрии Еревана потребовали открыть детские сады, однако представители городской администрации ответили, что этот вопрос находится в компетенции властей Армении.

11 сентября 2020 года правительство Армении заменило чрезвычайное положение, объявленное из-за пандемии, четырехмесячным карантином. Несмотря на возражения министерства экономики страны, в январе правительство продлило карантин еще на полгода, до 11 июля. Массовые мероприятия в Армении разрешены при участии не более 60 человек, работа учебных заведений и коммерческих организаций допускается только при соблюдении профилактики. Также жителям разрешено проводить митинги при соблюдении мер личной защиты и дистанции между участниками в полтора метра. С 11 января в Армении открылись школы и вузы, но детские сады остаются закрытыми.

На прошедшей 8 февраля акции в Ереване участники, потребовавшие открыть запись детей в детские сады, сообщили об острой нехватке дошкольных учебных заведений в городе.

"Родители год ждали возобновления приема детей в детсады, когда был объявлен карантин, но его опять продлили. Мы в неопределенности, не знаем, наши дети вообще смогут пойти в детсад или нет", - сказала журналистам участница акции Лусине Саргсян.

По словам Саргсян, ее ребенок стоит в очереди в детский сад с сентября 2019 года. Сейчас ребенку уже три с половиной годика. Лусине, по ее словам, после рождения ребенка перестала работать, из-за этого у семьи до сих пор финансовые затруднения.

По ее данным, очередь в детские сады в Ереване составляет не менее 12 тысяч детей, многие из которых уже выходят из соответствующего возраста. Саргсян также добавила, что желание принять участие в акции протеста выразили более 100 человек. "Однако не все смогли здесь присутствовать, поскольку им не с кем оставлять своих детей, что еще раз подтверждает тот факт, что эти дети нуждаются в детских садах", - отметила она, добавив, что запись в детские сады, по заверениям руководителей, отложена на неопределенный срок.

К протестующим родителям вышел пресс-секретарь Ереванского муниципалитета Акоп Карапетян, который заверил, что мэрия принимает меры по созданию дополнительных мест в детских садах. По его словам, заместитель мэра вместе с соответствующими структурами сейчас обсуждают данный вопрос.

"Мой ребенок пошел в детсад в три годика и восемь месяцев, еще до пандемии. Только в этом возрасте его очередь в государственном садике дошла", - отметил Карапетян.

При этом, по его словам, начиная с 2018 года, в государственных детских садах освободились площади, что позволило дополнительно принять свыше одной тысячи детей в группы.

По словам Карапетяна, в Ереване всегда существовала проблема с местами в детских садах, и в настоящее время около шести-семи тысяч детей стоят в очереди, однако в связи с пандемией эта цифра резко возросла.

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте мэрии Еревана, в общине действует 161 детский сад с 705 группами в целом. На сегодняшний день детские садики в Ереване посещают 19 382 ребенка. В очереди стоят 14 946 детей, из которых 12 047 соответствуют возрастным группам.

"В садик попасть было очень сложно еще до пандемии", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Нелли Вердян, чей ребенок стоит в очереди с 2018 года.

По ее словам, принято "вставать на очередь" сразу после рождения ребенка. "Когда наш ребенок родился, приняли закон, чтобы детей записывали в очередь с двух лет. Когда ему исполнилось два годика, возрастной ценз подняли до трех лет. Мы подождали до трех лет, потом записались в детский садик, сейчас ребенку 4,5 годика, до сих пор нас не позвали", - рассказала Вердян.

По ее словам, такое положение дел отрицательно сказывается как на самом ребенке, потому что "ему скоро ему в школу, а он не знает, что такое коллектив", так и на ней, поскольку она работает на "удаленке" и следить за ребенком довольно сложно.

"Детских садов всегда не хватало и до пандемии, поэтому все валить на эпидемиологическую ситуацию было бы неверно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Анна Аветисян.

По ее словам, в Ереване количество детских садов в последнее время сильно сократилось, из-за чего очередь в каждый детский сад увеличилась. При этом, по ее словам, некоторые здания, где раньше располагались детские сады, оказались в частных руках. "Власти обещали, что вернут эти здания, но никакого прогресса в этом направлении не видно", - отметила женщина.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".