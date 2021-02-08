Найдены пропавшие в Чечне сборщики черемши

08 февраля 2021, 11:25

Жители Ачхой-Мартана, которые ушли собирать черемшу и перестали выходить на связь, вышли из леса около ингушского села Аршты, пострадавших нет, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что 14 жителей Ачхой-Мартана, которые утром 7 февраля ушли в лес для сбора черемши, перестали выходить на связь из горно-лесистой местности около села Бамут Сунженского района Чечни.

Пропавшая группа людей самостоятельно вышла из леса около ингушского села Аршты, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Чечне. "Никто из пропавших не пострадал, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства.

В поисках пропавших участвовали 43 сотрудника МЧС, в том числе кинологический расчет, а также сотрудники полиции и волонтеры, отмечается в сообщении.

Напомним, еще в феврале 2017 года МЧС попросило жителей Чечни, занимающихся сбором черемши, сообщать о своих маршрутах и числе человек в группах, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с переохлаждением заблудившихся людей.

Сбор и продажа черемши является одним из основных источников доходов жителей предгорной и горной части Чечни. В марте 2020 года, после начала пандемии коронавируса, стоимость черемши, которая считается действенным средством профилактики простудных заболеваний, на рынках в Грозном выросла более чем в два раза. Подорожание связано с паникой вокруг коронавируса, предположили тогда местные жители. Цену на черемшу подняли оптовики, пояснили продавцы.