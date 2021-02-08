Спасатели во время поисков жителей Ачхой-Мартана, которые ушли в лес для сбора черемши. Фото пресс-службы МЧС Чечни https://95.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4379940

08 февраля 2021, 11:25

Найдены пропавшие в Чечне сборщики черемши

Жители Ачхой-Мартана, которые ушли собирать черемшу и перестали выходить на связь, вышли из леса около ингушского села Аршты, пострадавших нет, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что 14 жителей Ачхой-Мартана, которые утром 7 февраля ушли в лес для сбора черемши, перестали выходить на связь из горно-лесистой местности около села Бамут Сунженского района Чечни.

Пропавшая группа людей самостоятельно вышла из леса около ингушского села Аршты, сообщила пресс-служба Управления МЧС по Чечне. "Никто из пропавших не пострадал, их здоровью ничего не угрожает", - говорится в публикации, размещенной на сайте ведомства.

В поисках пропавших участвовали 43 сотрудника МЧС, в том числе кинологический расчет, а также сотрудники полиции и волонтеры, отмечается в сообщении.

Напомним, еще в феврале 2017 года МЧС попросило жителей Чечни, занимающихся сбором черемши, сообщать о своих маршрутах и числе человек в группах, чтобы избежать несчастных случаев, связанных с переохлаждением заблудившихся людей.

Сбор и продажа черемши является одним из основных источников доходов жителей предгорной и горной части Чечни. В марте 2020 года, после начала пандемии коронавируса, стоимость черемши, которая считается действенным средством профилактики простудных заболеваний, на рынках в Грозном выросла более чем в два раза. Подорожание связано с паникой вокруг коронавируса, предположили тогда местные жители. Цену на черемшу подняли оптовики, пояснили продавцы.

Примечание:

"МЧС Ингушетии отказалось от слов про сбор черемши на сопредельных территориях", "Найдены пропавшие в Ингушетии сборщики черемши", "Силовики обязали жителей Чечни получать разрешения для походов в лес".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 февраля 2021, 15:54

08 февраля 2021, 14:54

08 февраля 2021, 14:04

  • Жители Еревана потребовали открыть детские сады

    Государственные детсады остаются закрытыми, тогда как частные работают, указали участники пикета у здания мэрии Еревана. Представитель городской администрации сказал, что этот вопрос находится в компетенции правительства Армении.

08 февраля 2021, 13:13

08 февраля 2021, 12:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи