Два человека погибли при пожаре в нальчикской пятиэтажке

06 февраля 2021, 19:59

Женщина и ребенок погибли сегодня в результате пожара в многоквартирном доме в столице Кабардино-Балкарии. 40 жильцов были эвакуированы, сообщило МЧС. Следком начал проверку обстоятельств инцидента.

Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Ингушской в Нальчике. Сгорела квартира на четвертом этаже. Спасатели эвакуировали из дома 40 человек, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В результате пожара погибли пожилая женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи начали проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, пожар начался из-за неисправности проводки в квартире. "Также в квартире находились внучка женщины, 2004 года рождения, и ее подруга, 2005 года рождения, которые были эвакуированы из квартиры сотрудниками МЧС", - сообщило республиканское управление Следственного комитета.

"Кавказский узел" ранее писал, что в январе 2020 года 15 жильцов пятиэтажки в Нальчике были эвакуированы из-за пожара. Погибших и пострадавших тогда не было.