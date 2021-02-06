Бизнес-школа "Сколково" дистанцировалась от спецназ-туров в Чечню

06 февраля 2021, 17:55

Сотрудники и студенты школы управления "Сколково" не принимали участия в спецназ-турах в Чечню, заявил представитель школы после волны критики в адрес чеченских туркомпаний. Участие выпускников "Сколково" в спецназ-туре было неофициальным, пояснили в компании "Чечен-тур".

"Кавказский узел" писал, что две чеченские туркомпании предложили россиянам дарить на День защитника Отечества спецназ-тур в республику. Ближайший тур запланирован на четыре дня, с 20 по 23 февраля. Однако в Чечне, как и в соседней Ингушетии, 23 февраля - это годовщина депортации 1944 года. Пользователи Facebook раскритиковали организаторов спецназ-тура, указав на недопустимость развлекательных мероприятий в день траура. Организация спецназ-туров в Чечню в годовщину депортации вайнахов оскорбляет чувства жителей республики, указали "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитник Оюб Титиев.

Власти Чечни выступают против проведения траурных мероприятий 23 февраля. В качестве альтернативы этой дате Днем траура и скорби народов Чечни еще в 2011 году было установлено 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова. Однако этот день не воспринимается в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом. Большинство жителей республики продолжают считать Днем траура именно 23 февраля. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

В "Сколково" недовольны упоминанием школы в связи со спецназ-турами

Слова представителя компании "Чечен-тур" о том, что в 2019 году в спецназ-туре участвовали 30 человек из бизнес-школы "Сколково", не соответствует действительности, заявил Михаил Тегин, отвечающий в Московской школе управления "Сколково" за взаимодействие со СМИ. "Ни сотрудники, ни студенты школы не заказывали и не участвовали в таком туре", - говорится в сообщении, присланном на аккаунт "Кавказского узла" в Telegram 4 февраля.

В компании "Чечен-тур" пояснили, что участники спецназ-тура были выпускниками "Сколково" и приезжали в Чечню по собственной инициативе. "Это были выпускники "Сколково". Воспользовались туром по частной инициативе. То есть это не официальная делегация школы", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Элина.

Проект "Сколково" связан с Путиным и Медведевым

Московская школа управления "Сколково" создана в 2006 году, ее попечительский совет возглавляет заместитель председателя Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, указано на сайте школы.

При этом институт развития "Сколково" - масштабный проект российских властей - правительство в ноябре 2020 года решило ликвидировать. Экономист Сергей Алексашенко охарактеризовал такие институты развития как "симулякры". "К ним прибегают, когда пытаются имитировать какую-то деятельность. При том, что истинные цели могут быть совершенно другими. Примерно в 2005–2006 годах Владимир Путин принял стратегическое решение: он не верит в частную инициативу и не доверит развитие страны частному бизнесу. <...> Полагаю, именно тогда Путин реально выбрал для себя образцом Южную Корею 80-х годов, где государство контролировало крупный бизнес и важнейших инвесторов", - приводится позиция Алексашенко в публикации "Новой газеты" от 24 ноября 2020 года.

Пользователи соцсети поспорили, какой имидж создают Чечне спецназ-туры

Публикация о спецназ-турах, размещенная 3 февраля на странице "Кавказского узла" в Instagram, к 17.40 мск 6 февраля собрала 112 "лайков" и 18 комментариев. "А идея-то хорошая - это и деньги, и популяризация региона", - отметил пользователь с ником tovarischschwarzenegger. "Реклама очень жесткая", - возразил tamerhan7.



Пользователь umma_sunna_ раскритиковала развлекательные мероприятия 23 февраля с религиозных позиций. "23 февраля - это не праздник мусульман!" - написала она.

Напомним, что с 23 февраля по 9 марта 1944 года в Чечено-Ингушской АССР проходила операция "Чечевица", во время которой почти полмиллиона чеченцев и ингушей было выселено в Казахстан и Среднюю Азию. Власти объявили причинами репрессий массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовку вооруженного восстания в советском тылу. Подробнее об этом говорится в справке "Депортация чеченцев и ингушей", размещенной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны чеченцев и ингушей, балкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".