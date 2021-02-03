Дело участников рейда Басаева на Дагестан передано в суд

03 февраля 2021, 12:12

Два жителя Ставропольского края обвинены в участии в группировке Басаева при нападении на Дагестан в 1999 году. Обвиняемые находятся под стражей, дело направлено в Южный окружной военный суд, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", силовики в июне 2020 года задержали двух жителей Ставропольского края по подозрению в нападении на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

Массовое проникновение чеченских боевиков в Дагестан началось 7 августа 1999 года. В этот день на территорию республики вошли более тысячи вооруженных боевиков из Чечни. Сразу были захвачены села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района, а в течение нескольких следующих дней - другие населенные пункты в Ботлихском и Цумадинском районах, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан".

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края. Они обвиняются в участии в банде, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщила сегодня Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года на территории Ботлихского района Республики Дагестан приняли участие в вооруженном нападении на военнослужащих, в результате которого 33 человека погибли, 34 – получили ранения. Обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в Южный военный окружной суд, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции статьи 209 Уголовного кодекса России предусматривают до 20 лет лишения свободы, такой же максимальный срок наказания предусмотрен в статье 279. Статья 317 Уголовного кодекса России предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы или смертной казни.

Информация о вооруженных инцидентах, взрывах и терактах, произошедших в Дагестане с 1996 года по настоящее время, собрана в опубликованной на "Кавказском узле" "Хронике террора".