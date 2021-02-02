Майкопский чиновник осужден по делу о смерти женщины

02 февраля 2021, 09:47

Суд приговорил бывшего руководителя муниципального учреждения "Благоустройство" в Майкопе к 1,5 года принудительных работ, признав его виновным в халатности в связи с тем, что при падении остановочного павильона погибла женщина, сообщили 1 февраля следователи.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года по этому же делу был осужден предприниматель, который по договору подряда установил в Майкопе металлический остановочный павильон. Следствие пришло к выводу, что он нарушил технологию монтажа, и 17 июня 2020 года при резком порыве ветра конструкция остановки опрокинулась. В результате погибла 78-летняя местная жительница, различные телесные повреждения получили девушка и малолетний ребенок. Предприниматель был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Бывший исполняющий обязанности директора МКУ "Благоустройство" по делу о гибели женщины на остановке был обвинен в халатности (часть 2 статьи 293 УК России). Следствием и судом установлено, что в 2016 году предприниматель по договору подряда установил в Майкопе металлический остановочный павильон с нарушением технологии монтажа. При этом и.о. директора муниципального учреждения не проверил эту остановку на предмет безопасности и не принял ее на баланс МКУ, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Суд приговорил чиновника к 1 году 6 месяцам принудительных работ с лишением права в течение двух лет занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, сказано в сообщении, опубликованном 1 февраля на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.