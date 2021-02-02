Зал судебных заседаний. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

02 февраля 2021, 09:47

Майкопский чиновник осужден по делу о смерти женщины

Суд приговорил бывшего руководителя муниципального учреждения "Благоустройство" в Майкопе к 1,5 года принудительных работ, признав его виновным в халатности в связи с тем, что при падении остановочного павильона погибла женщина, сообщили 1 февраля следователи.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2020 года по этому же делу был осужден предприниматель, который по договору подряда установил в Майкопе металлический остановочный павильон. Следствие пришло к выводу, что он нарушил технологию монтажа, и 17 июня 2020 года при резком порыве ветра конструкция остановки опрокинулась. В результате погибла 78-летняя местная жительница, различные телесные повреждения получили девушка и малолетний ребенок. Предприниматель был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Бывший исполняющий обязанности директора МКУ "Благоустройство" по делу о гибели женщины на остановке был обвинен в халатности (часть 2 статьи 293 УК России). Следствием и судом установлено, что в 2016 году предприниматель по договору подряда установил в Майкопе металлический остановочный павильон с нарушением технологии монтажа. При этом и.о. директора муниципального учреждения не проверил эту остановку на предмет безопасности и не принял ее на баланс МКУ, сообщило следственное управление Следственного комитета по Адыгее.

Суд приговорил чиновника к 1 году 6 месяцам принудительных работ с лишением права в течение двух лет занимать определенные должности в муниципальных учреждениях, сказано в сообщении, опубликованном 1 февраля на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 293 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Примечание:

"Сотрудник водоканала обвинен по делу о смерти ребенка в Астрахани", "Директор цирка задержан после нападения львицы на ребенка в Краснодарском крае", "Организатор сплава по Чегему обвинена в гибели туристов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

02 февраля 2021, 10:56

02 февраля 2021, 10:39

02 февраля 2021, 09:32

02 февраля 2021, 08:35

  • Мэр Пятигорска обвинен в превышении полномочий

    Направлено в суд дело бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который, по версии следствия, необоснованно выдал разрешения на строительство. Генпрокуратура потребовала взыскать с Травнева более 5,8 миллиона рублей для возмещения ущерба.

02 февраля 2021, 07:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи