Граница России и Азербайджана. Фото: министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан http://minnacrd.ru/

01 февраля 2021, 18:56

272 россиянина вернулись из Азербайджана через Дагестан

Группа из 272 граждан России вывезена через закрытую границу с Азербайджаном и помещена на двухнедельный карантин в Дагестане, отчиталось республиканское министерство по национальной политике.

Как сообщал  "Кавказский узел", передвижение через сухопутную границу России и Азербайджана было закрыто в апреле 2020 года из-за роста числа заболевших коронавирусом в обеих странах, откроется оно не раньше 1 марта. 25 декабря 2020 года в Дагестане приняли 290 граждан России, которых пропустили по специальному коридору через таможенный пункт пропуска в Магарамкентском районе республики.

28 января 272 российских гражданина покинули территорию Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска в Дагестане, сообщил Миннац Дагестана. "Все они будут находиться на двухнедельной самоизоляции", – приводятся в сегодняшней публикации на сайте ведомства слова врио министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова.

Часть прибывших – жители Дагестана, они самоизолировались по месту жительства. Большинство приехавших – жители других регионов России, они направлены на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале. После двухнедельного карантина будет проведено их повторное обследование на COVID-19, со ссылкой на Муслимова передал сегодня ТАСС.

Проблема с возвращением на родину возникла и у граждан Азербайджана. Летом 2020 года рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Гражданин Азербайджана пожаловался на невозможность вернуться на родину из Дагестана", "Полтысячи человек ждут в Дагестане открытия границы с Азербайджаном", "350 азербайджанцев остались в Дагестане после закрытия границы".

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