Минтранс запустил систему единого билета для поездок на Приэльбрусье

31 января 2021, 12:28

Система единого билета на поезд или самолет и автобус, начавшая работу сегодня, позволит туристам сократить время в пути на горнолыжный курорт Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, сообщили в Минтрансе России.

Как писал "Кавказский узел", количество туристов на горных курортах в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии велико, несмотря на прогнозы о лавиноопасности, все номера на ближайшие дни забронированы, рассказали 21 января сотрудники гостиниц в этих республиках.

Сегодня заработала система единого билета для поездок на горнолыжный курорт Приэльбрусье, включающая проезд на поезде или самолете и автобусе. Согласно планам властей, нововведение поможет улучшить логистику и сократить время в пути, пишет ТАСС.

Ранее в АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России сообщили, что единые билеты с пересадкой на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральные Воды по направлениям Нейтрино, Эльбрус, Тегенекли, Байдаево, Иткол, Чегет, Терскол, Азау поступили в продажу 22 января. Оформить единый билет "поезд + автобус" можно в кассах любого железнодорожного вокзала, на сайте ОАО "РЖД". Билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты, информирует агентство.

При покупке единого билета пассажиру оформляют билет на поезд или самолет и талон, предоставляющий право проезда на автобусе. Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Напомним, 14 января туристические поляны, канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты в Приэльбрусье из-за опасности схода лавин. Администрация Эльбрусского района призвала туристов пока не приезжать на курорты Приэльбрусья. В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно, ведется принудительный спуск лавин, сообщило 17 января региональное управление МЧС. 21 января администрация курорта "Эльбрус" сообщила, что все зоны отдыха у подножия горы, а также канатные дороги возобновили работу.

18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае, погиб один человек - президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. 20 января командир Домбайского противолавинного отряда Рамазан Абазалиев сообщил, что участок федеральной автодороги Черкесск - Домбай на подъезде к горнолыжному курорту в Карачаево-Черкесии перекрыт на время принудительного спуска снежных лавин. Принудительный спуск мог привести к сходу лавины в Домбае, заявила прокуратура.