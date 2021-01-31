Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CKqJ_4eFLOl/

31 января 2021, 07:05

Комментаторы чеченского паблика высмеяли предупреждение МВД

МВД опубликовало предупреждение о недопустимости принимать участие в несанкционированных митингах, проиллюстрировав его популярным мемом. Пользователи Instagram из Чечни придумали собственные нелицеприятные для силовиков трактовки мема.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов, обсуждая участие в митинге в поддержку Алексея Навального студента Сайд-Мухаммада Джумаева, заявил, что чеченец не может поддерживать оппозиционного политика. Власти Чечни пытаются контролировать чеченскую молодежь не только в республике, но и за ее пределами, и стараются не допустить участия выходцев из Чечни в протестных акциях, отметили глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

МВД России опубликовало на своей официальной странице в Instagram предупреждение жителям республики не участвовать в запланированных на сегодня, 31 января, акциях протеста. Ведомство напомнило об административной и уголовной ответственности за участие и организацию несанкционированных публичных мероприятий и проиллюстрировало предупреждение картинкой с мемом про собак Доге и Чимсе.

Доге - накачанный пес породы сиба-ину дополнен надписью "Когда нарушаешь общественный порядок в толпе", а Чимс - грустный и недовольный пес той же породы - надписью "Когда потом оправдываешься в отделе полиции". Публикация ведомства набрала по данным на 06.50 мск сегодня, 31 января, 570 отметок "нравится" и 16 комментариев.

Скриншот комментария к публикации МВД Чечни о недопустимости участвовать в несанкционированных массовых акциях. https://www.instagram.com/p/CKqJ_4eFLOl/Пользователи чеченского Instagram-паблика eldit_net высмеяли предупреждение МВД. "Когда работаешь в МВД и когда уволили", - предложил свой вариант знаменитого мема пользователь edriev.t. Публикация набрала по данным на 06.50 мск сегодня, 31 января, 282 отметки "нравится" и 35 комментариев.

"Можно такой же мем сделать. Когда ты в военной экипировке в окружении своих псов, бьешь безоружных людей. Когда ты без формы идешь по улице со страхом, что тебя кто-то узнает", - написал verd_bb.

"Демократия? Неее, не слышали", - иронизирует gapaev007.

"Какие тогда законные акции?" - спрашивает ayubov_61_95.

23 января в уличных протестах по всей России приняли участие, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, 250-300 тысяч человек. Людей, вышедших на улицы, задерживали, в том числе и на юге России - в Краснодарском крае, в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях и в Дагестане. Новости об этих событиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Акции Навального". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" говорится о взглядах оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* организация по решению Минюста РФ внесена в список иноагентов. 

Примечание:

"Мурад Мусаев стал защитником Джумаева", "Родственники Джумаева в Чечне разделили ответственность за его поступок", "Джумаев арестован по делу о драке с силовиками на акции за Навального".

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